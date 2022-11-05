Атака "шахідів", катастрофа на Херсонщині та нові проблеми зі Starlink: 5 новин, які ви могли проспати

Основні новини України та світу, які ви не повинні пропускати

Поки що в росії навіть не намагаються дбати про долю новеньких мобіків на фронті, Україна продовжує гордо відстоювати свою незалежність та територіальну цілісність. У цьому їй допомагають, звичайно ж, ЗСУ та багато західних партнерів. Цієї ночі стало відомо про чергову партію озброєння, яку готують для постачання нашої армії.

Про це і не лише "Телеграф" розповість у короткому дайджесті нічних новин 5 листопада, які ви могли проспати. Зазначимо, що в "зведенні" більшість інформації стосується виключно України.

Нічні вибухи через "шахіди"

Слава українській системі ППО — вона відпрацювала в ніч із 4 на 5 листопада просто на "ура". Характерні звуки вибухів було чути у Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Представники муніципальної влади цих регіонів підтвердили атаки дронами, здійснені росіянами. Сергій Борзов наголосив, що з БПЛА розбираються військові; Віталій Кім пообіцяв зранку похвалитися "металобрухтом", а Микола Лукашук обмежився оригінальним ребусом, що свідчить про збиття дрону. Кількість знищених безпілотників не уточнювалася.

Глава Дніпропетровської облради цікаво повідомив про збитки шахіду, яких у народі прозвали мопедами

Постачання нового озброєння

Продовжуючи тему протиповітряної оборони: Україна до кінця 2022 року очікує на поставки нових систем ППО та ПРО. Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"У нас є правило: ми не коментуємо поставки доти, доки країна, яка поставляє, не зробить цього сама, або ми не домовимося, що можемо про це говорити", — туманно повідомив він, додавши, що деяких домовленостей уже досягнуто і потрібно лише дочекатися надходження зброї до України.

Дітище Маска знову барахлить

В Україні начебто знову спостерігаються проблеми із функціонуванням інтернет-терміналів Starlink, розроблених американцем Ілоном Маском. Такі дані повідомляє CNN, посилаючись на особисте джерело. Є інформація, що перебої в роботі торкнулися терміналів, які Україна купила у Британії ще навесні. Загалом проблеми з підключенням спостерігаються у майже 1300 станцій, проблема може стосуватися фінансування.

Еко-катастрофа на Херсонщині

Росіяни продовжують доставляти проблеми мирним українцям. Цього разу вони "пофантазували", влаштувавши екологічну катастрофу на окупованій Херсонщині. За даними голови ОВА Ярослава Янушевича, біля причалів і пристань Дніпра більшість маленьких плавальних суден були прострілені або підірвані. В результаті найближчі води наповнюються пальним та мастилом.

"Шкідливі речовини протягом несе в дельту Дніпра, у бік заповідної зони Національного природного парку "Нижньодніпровський", — зазначив чиновник.

Окупанти борються з плавзасобами

Дістається навіть рибальським човнам

За попередніми даними, у воду вже могло потрапити близько 10 тонн горючих речовин. У ОК "Південь" зазначили, що пошкоджено щонайменше 50 плавзасобів.

Успіхи ЗСУ на південному фронті

До речі, про південь. Завдяки зусиллям наших захисників було успішно виконано за добу понад 170 вогневих завдань щодо позицій противника. За попередніми даними, загинуло близько 32 росіян, знищено три танки та три авто. Також на повітря злетіла трійка складів із боєприпасами у Херсонському та Бериславському районах.

Про решту подій суботи, 5 листопада, докладно читайте у нашому текстовому онлайні: Війна — день 255: окупанти женуть війська на Бахмут і готуються до боїв на Херсонщині