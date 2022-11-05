Вони — нелегали: що у Зеленського планують робити із росіянами в Криму

Питання росіян в Криму залишається доволі проблематичним

Хоча після початку повномасштабного вторгнення багато росіян почали бігти з Кримського півострова, їх там досі залишається величезна кількість. З початку війни в 2014 році в тимчасово окупований росією Крим переїхали приблизно 800 тисяч росіян.

Про це повідомила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева в коментарі для матеріалу Daily Mail. За її словами, важко буде вирішуватися питання того, що робити з цими росіянами після звільнення Україною півострова.

"Згідно з українським і міжнародним законодавством, якщо громадяни чужої держави нелегально перетинають кордон — їх потрібно примусово видворити. Тому, якщо вони нелегали, то повинні повернутися до росії, виїхати з українського Криму після деокупації. Тільки тоді ці люди зможуть вимагати від Української держави право на перебування/проживання", — пояснила Ташева.

Представниця президента України також зазначила, що заявки від росіян, які мають українське подружжя чи дітей, "будуть сприйняті з розумінням, як і заявки тих, хто доведе свою підтримку України. Загалом вона вважає це складним питанням, тому що наразі вони незаконно перебувають на території України та "беруть участь у злочинній колонізаційній політиці кремля".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, блогер, письменник, один із засновників "Демсокири" Юрій Гудименко розповів, що може бути з росіянами, які тепер живуть в Криму, після звільнення півострова з-під російської окупації.