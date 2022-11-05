путін уже міг прийняти рішення щодо Херсона: коли вдасться звільнити місто

Деокупація міста призведе до розвитку серйозних процесів у рф

На тлі просування наступу Збройних сил України на південних та східних напрямках усе ближче українські військові підходять до міста Херсон. Тож очікується, що навіть у найближчі тижні і до кінця листопада обласний центр можуть звільнити від російських загарбників.

Про це розповів російський публіцист і журналіст Андрій Піонтковський в коментарі "24 каналу". За його словами, ймовірно, що в Генштабі країни-агресорки ще є професіонали, які й дійшли висновку, що угруповання російських військ слід відводити на лівий берег Дніпра. Тиск на російського диктатора посилюється, і деокупація міста запустить низку важливих процесів.

"Але, мені здається, що тиск військових на путіна позначався, навіть в інавгураційній промові олігофрена Суровікіна пронеслася загадкова фраза про те, що "можливі непрості рішення щодо Херсона", — сказав Піонтковський.

Він також зазначив, що ситуація нагадує останні роки Другої світової війни, коли Адольф Гітлер вимагав утримувати позиції будь-якою ціною, що призводило до ще більших втрат і поразок. Піонтковський підкреслив, що не знає, чи міг путін вже віддати конкретний приказ щодо Херсона, але це не вплине на кінцевий результат — звільнення міста.

Коментар Піонтковського

Як повідомляв "Телеграф" раніше, відомий політтехнолог Тарас Березовець розповів, чи може армія росії насправді готувати в Херсоні пастку для українських військових.