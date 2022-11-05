Ідеї пропагандистки рф і секретаря РНБО України щодо майбутнього України серйозно різняться

Російська пропутінська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка постійно виправдовувала дії кремля в Україні, опублікувала пост у соціальній мережі Twitter, де описала, як буде виглядати майбутнє, якщо російська федерація переможе у війны і захопить Україну. На таку публікацію відреагував і секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у Фейсбуці, де змалював "справжню картину майбутнього, правда без надії на просвітлення в її хворій безумством макітрі".

Маргарита Симоньян описала картину зі словами про те, що "їхні чоловіки знову скручуватимуть шиї, задивляючись на чорнобрових Оксан" або про те, як українці і росіяни разом будуть співати пісню "Ніч яка місячна". Цілою низкою постів вона так привітала росію з Днем народного єдинства.

Твіти Маргарити Симоньян

Не витримавши всієї маячні пропагандистки Олексій Данілов запропонував їй прочитати про альтернативний варіант майбутнього. Для росіян він буде не таким яскравим.

"Наші чарівні Оксани будуть плювати на собачі могили ваших чоловіків, які лежатимуть зі звернутими шиями або без них, зі скляними від застиглого навіки страху очима, намилувавшись красою української землі. А башкирські, рязанські, якутські та інші вдови будуть заливатися горючими сльозами над похоронками своїх чоловіків і синів, "которым в 20 лет могилы роют", — зазначив він.

Також він розповів, що пісні справді українці заспівають, і вони будуть присвячені росіянам:

"Станеш ти про пекло Господа просити

Та не буде, враже, смерть твоя легкою

Та й у смерті, враже, не знайдеш спокою", — процитував Данілов.

На його думку, українці тепер вже будуть пити лише за те, щоб росія більше не поверталася на територію України. У майбутньому вони будуть спостерігати за тим, як росія перетворюється на мрак і хаос.

"Як буде розвалюватися фейк-федерація, стискаючись до свого природного стану в межах московії – дрімучого смітника і окраїни Азії. Як те, що колись звалось російською федерацією, буде розлітатися кривавими шматками", — описав секретар РНБО.

Наприкінці він додав,що хоче привітати росіян з Днем єдинства, адже ті, хто "вже в чорних целофанових пакетах" і ті, хто скоро до них збирається будуть разом. Данілов підкресли, що завдяки ЗСУ воз'єднання відбувається за планом.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, секретар РНБО України Олексій Данілов жорстко відповів експрезиденту рф дмитру медведєву на погрози ядерною зброєю.