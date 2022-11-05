Наступ ЗСУ на Херсонщині: експерт розповіла, чого точно не буде у 2022 році

Аналітики проаналізували ймовірні успіхи контрнаступу ЗСУ на Південному напрямку

У своєму потужному контрнаступі продовж поточного, 2022 році, Збройні сили України, ймовірніше за все, зможуть вибити окупаційну армію з правого берега Дніпра. Однак просунутися далі, до лівого берега, вони навряд чи встигнуть.

Таким прогнозом поділилася аналітик американського Інституту вивчення війни (ISW) Катерина Степаненко, відповідаючи на запитання журналіста щодо поточної ситуації на фронтах. Зокрема, на Південному та Східному напрямках.

За словами експертки, до кінця 2022 року українські захисники мають усі шанси отримати контроль у правобережній частині Дніпра. Що стосується ситуації з деокупації обласного центру Херсонщини, то поки її спрогнозувати досить важко.

"Ми бачили повідомлення українського ГУР, ми бачили повідомлення про відхід російських сил з правобережжя Херсонщини, заяви росіян про свого роду евакуацію звідти. Ситуація в самому Херсоні менш зрозуміла, бо росіяни, можливо, створюють умови для оборони міста, водночас готуючи резервні позиції на випадок, якщо їм доведеться відступити із Херсона. Тобто, неясно, чи збираються вони воювати за Херсон, чи побачать, що вони не здатні воювати і тоді відступлять", — пояснила вона.

Степаненко також додала, що, згідно з прогнозами аналітиків, ймовірніше за все, Збройні українські сили цього року не будуть просуватися через Дніпро на південь. У планах здійснення наступу на лівий берег трохи згодом, адже через несприятливі зимові погодні умови це не буде логічним вчинком.

Експертка відзначає, що, враховуючи військову точку зору, українцям важливо відбити близько 15-25 кілометрів лівого берега, що дозволить їм створити так звану буферну зону для унеможливлення здійснення подальших обстрілів Херсона з боку росії.

"Ми бачили по Харкову: коли російські війська були поблизу міста, було набагато більше артобстрілів. Подібна ситуація може скластися, коли українські сили візьмуть Херсон", — підсумувала вона.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як військовий експерт розповів, яка кількість часу необхідна Збройним силам для подальшого визволення окупованих росією територій та як саме планують докуповувати Херсонщину.