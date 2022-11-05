Папа Римський зустрічався з Будановим перед обміном захисників "Азовсталі": стали відомі деталі

Глава католицької церкви брав активну участь у процесі звільнення захисників Маріуполя

Папа Римський Франциск доклав багато зусиль для того, щоб обмін полоненими, під час якого додому повернулися частина захисників "Азовсталі", відбувся.

Як розповів в інтерв’ю "Телеграфу" архієпископ та митрополит Філадельфійський, член Постійного Синоду УГКЦ, президент УКУ Борис Гудзяк, до цього понтифік навіть зустрічався із головою Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим.

"Дуже важливо і мені здається це ще не було усвідомлено, що звільнення наших військовополонених, включаючи командирів "Азова", відбувалося за сприяння Папи Франциска", — сказав він.

За словами Гудзяка, глава католицької церкви підштовхнув турецького президента Реджепа Ердогана продовжувати переговори щодо проведення обміну, коли Анкара вже була готова здатися. Він підкреслив, що це було зроблено на прохання української влади.

Зокрема архієпископ зазначив, що у серпні папа Римський провів "довгу і змістовну" зустріч з головою ГУР Буданова, яка була організована за сприяння активіста та консультанта з релігійних питань Дениса Коляди.

Як повідомлялося раніше, під час обміну полоненими 21 вересня Україна повернула з полону 215 осіб, серед яких багато захисників "Азовсталі", росіянам у відповідь було віддано 55 осіб. Серед них і скандальний український нардеп Віктор Медведчук, якого в Україні підозрюють у державній зраді.

З полону разом із захисниками Азовсталі повернулися також 10 іноземних добровольців, серед яких Ейден Аслін, Шон Піннер та Брагім Саадун, напередодні засуджених "судом" терористичного угрупування "ДНР" до страти.