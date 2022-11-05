Битва дронів, ракетна загроза та ганьба росії: військовий експерт про іранський слід у війні рф проти України

Ганебне жебрацтво Кремля в Ірану говорить про те, що у росії залишився обмежений запас власних озброєнь.

Україна продовжує зазнавати російських атак з використанням іранських ударних дронів Shahed 136.

При цьому Іран, який, за деякими даними, готовий поставити росіянам ракети класу "земля-земля", після заяв, що його дрони не мають відношення до атак на Україну, визнав, що таки надав росії бойові безпілотники. Але нібито – у малій кількості та ще до повномасштабного російського вторгнення до нашої країни.

Про війну дронів та іранську руку допомоги російському агресору ексклюзивно для "Телеграфа" розповів ексспікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт, полковник Влад Волошин.

"На початок широкомасштабного вторгнення, на кінець лютого, Росія мала досить скромний парк безпілотних літальних апаратів. Сподівалася, перш за все, на інші види озброєнь, на бліцкриг і так далі, — пояснює Влад Волошин. — У листопаді 2021 року на одному з заходів хтось з російського керівництва заявляв, що у збройних сил росії — не більше ніж дві тисячі безпілотних БПЛА, в основному це були розвідувальні "Орлан-10", а також невелика кількість ударних дронів. Україна ж мала як власні цікаві безпілотники, так і такі передові технології як турецькі "Байрактари". Плюс — досить круті розвідувальні безпілотники, не будемо уточнювати, чийого виробництва. Тобто, у війні дронів у нас була перевага. І до середини літа ми успішно цим користувалися, а рф в цьому компоненті програвала. Окупанти намагалися боротися з нашими безпілотниками, використовуючи свої дорогі системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), системи ППО. Але успішність таких дій була невисокою".

Проте з другої половини літа, зазначає експерт, москва зуміла домовитися з Тегераном про постачання технологій БПЛА. А Іран, наголошує Влад Волошин, займає досить серйозні позиції у світі щодо створення безпілотників. Насамперед, через демпінг – так один БПЛА Shahed 136, невміло замаскований росіянами під "Герань-2", коштує приблизно 20 тисяч доларів, тоді як західні аналоги коштують у рази дорожче.

З жовтня, продовжує Влад Волошин, росіяни почали активно атакувати Україну іранськими дронами Shahed 136.

"Росіяни отримали можливість завдавати ударів по критичній інфраструктурі в глибині нашої країни. Складність у тому, що іранські безпілотники діють групами, зграями. До того ж летять низько, класичній системі ППО важко боротися з ними. Хоча ЗСУ знищили, особливо на південному напрямку, велику кількість цих дронів", — зазначає експерт.

За його словами, дуже тривожна інформація, що росія хоче отримати від Ірану додаткові Shahed 136 (нібито ще більше двох тисяч), а також БПЛА іншої модифікації (Arash 2), плюс – ракети.

"У тих же Arash 2 і швидкість вища, і ударна потужність трохи більша, ніж у Shahed 136. Україні буде набагато важче з ними боротися, – вважає експерт. – А ракети класу "земля-земля" Fateh-110 (з дальністю до 300 км) і Zolfaghar (до 700 км) – взагалі серйозна історія, маса тієї ж Fateh-110 – 650 кг, а у Zolfaghar тільки бойова частина складає близько 580 кг, причому вона відокремлюється при заході на ціль. До того ж, дана ракета отримала систему наведення не тільки інерційну, а й GPS. Це дуже ускладнює її виявлення, відстеження та знищення. І нам потрібні потужні системи виявлення, ППО та ПРО".

Це, наголошує Влад Волошин, розуміє не лише найвище військово-політичне керівництво України, а й наші закордонні партнери. Тому орієнтування зараз йде на системи боротьби з новою загрозою. Щоб захищати і наших військових, і звичайних громадян, і об’єкти критичної інфраструктури, які знову та знову атакує агресор.

"Ганебне жебрацтво Кремля в Ірану говорить про те, що у росії залишився обмежений запас власних озброєнь. А ситуація на фронті складається явно не на її користь, створюючи внутрішню напругу. Тому Кремль носиться зараз із простягнутою рукою по всьому світу. Близький по духу російському режимові іранський режим в цю руку вклав чергові засоби знищення. Упевнений, Україна та світова спільнота знайдуть чим відповісти", — констатує експерт.