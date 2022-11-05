Віддав життя за Україну: на Луганщині загинув доброволець із Тайваню — подробиці (фото)

Цзену Шенгуану було лише 25 років

В Україні тривають запеклі бої з російськими загарбниками. Щодня нашим воїнам доводиться боротися за кожний сантиметр української землі.

Під час одного з таких боїв загинув доброволець із Тайваню, який воював за Україну. Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький.

Як стало відомо, 25-річний Цзен Шенгуан отримав поранення під час зіткнення з російськими окупантами в Луганській області. На жаль, воїну не вдалося врятувати. Він помер від втрати крові.

Цзен Шенгуан

У коментарях до посади нардепа користувачі Мережі вшанували пам’ять і висловили величезну подяку бійцю, який полегшив у бою за свободу нашої країни. Багато хто зазначив, що війна, яку розв’язав путін, призвела до того, що люди з різних куточків світу стали на захист України і готові віддати за неї життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в бою за Україну миттєво загинули одразу четверо наших бійців. Мінометники відважно боролися за батьківщину і позбавили її багатьох загарбників.

Також ми повідомляли про те, що у боях з окупантами загинув відомий футболіст Дмитро Сербін. Чоловік загинув під час того, як робив героїчний вчинок.