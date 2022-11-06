Втрати окупантів у техніці зростають – у хід ідуть розробки 20-річної давності

Нова техніка окупантів рятує максимум від вогню стрілецької зброї

У ході наступного ЗСУ на Херсонському напрямку в лавах техніки українських бійців було помічено трофейну БМП-2 "Бережок" окупантів, що представляє собою нову модернізацію старої бойової машини піхоти.

Як пише офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін на своєму Телеграм-каналі, свою назву "нова" БМП отримала від бойового модуля "Бережок".

Український військовий історик Андрій Харук зазначає, що бойовий модуль "Бережок" це трохи покращена вежа від БМП-2 з посиленим озброєнням. До штатних 30-мм гармати та 7,62-мм кулемету доданий ще 30-мм автоматичний гранатомет, а старий ПТРК "Фагот"/"Конкурс" замінений на більш сучасний "Корнет" (дві двозарядні пускові установки) встановлені з боків вежі). Крім того, встановлено оновлений оглядово-прицільний комплекс.

Створено цей бойовий модуль ще на початку 2000-х років, але військові в Росії не хотіли модернізувати стару БМП-2 сподіваючись на отримання нової техніки, проте так і не дочекалися. У результаті в 2019 році провели модернізацію, додавши до бойового модуля форсований двигун, посилили підвіску, але захищеність машини не посилили — вона залишилася на колишньому рівні (тобто лобова проекція тримає максимум 12,7 мм кулі, а боки захищають лише від 7 62 мм).

"На початку травня ці машини засвітилися на Харківському напрямку, а у вересні на Донбасі та під Херсоном. Поки що підтверджено втрату окупантами дев’яти БМП-2М (для порівняння – базових БМП-2 втрачено майже шість сотень), з них п’ять знищено, а чотири стали трофеями наших воїнів. Принаймні, одна з них уже поставлена ​​в лад і воює на правильній стороні, звільняючи Херсонщину", — стверджує експерт.

Тим часом з’явилася інформація, що ЗСУ нарешті можуть отримати від німецьких партнерів перші танки стандарту НАТО.