Війна — день 256: тяжкі бої на Донбасі, росіяни замінували Херсон

Оперативно про головне 6 листопада

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 256 днів. У країні продовжуються масові відключення електроенергії. На Донбасі тривають запеклі бої, особливо у районі Бахмута. На тлі чуток про можливий наступ ЗСУ на Херсонщині колаборанти та окупанти залишили будівлю Херсонської ОДА, при цьому мародери вивезли з неї всю оргтехніку та більш-менш цінні речі. Також надходять повідомлення про масове замінування росіянами критичної інфраструктури в окупованому Херсоні. Тим часом порадували союзники: у США заявили, що російські війська не змогли знищити жодну передану ЗСУ РСЗВ HIMARS, а Німеччина може поставити в українські війська свої танки.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 6 листопада, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:13 На території України можуть знаходитись від 50 до 60 тисяч російських "мобиків" — Арестович.

Фрагмент з передачі "Фейгін.Live".

01:00 Румунія спростувала слова путіна щодо наче б то територіальних претензій до України.

00:00 Влада Києва не виключає відключення тепла, водопостачання та електрики у столиці, тому готується до різних сценаріїв, заявив мер Віталій Кличко.

З інформацією за 3 листопада можна ознайомитися у трансляції: "Війна — день 253: росія вимагає гарантій безпеки від України, на Донбасі йдуть важкі бої".

Про те, що відбувалося 4 листопада, читайте у зведенні: "Війна — день 254: окупанти здійснюють десятки атак на Донбасі, а до Києва приїхав радник Байдена" .

Дані за 5 листопада доступні у матеріалі: "Війна — день 255: окупанти женуть війська на Бахмут і готуються до боїв на Херсонщині".