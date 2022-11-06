Куди вночі били росіяни і хто в Євросоюзі звинуватив путіна у брехні: 5 новин, які ви могли проспати

Зібрали для вас нічні події, які не можна пропустити

Україна продовжує вперто протистояти російській навалі і навіть роздумує над ударами по недружньому Ірану, безпілотники яких чинять нальоти на наші мирні міста. Важливо розуміти: що це лише пропозиція, озвучена деякими представниками влади, а тим часом у країні та світі відбуваються інші важливі події.

Частину нічних новин, які ви могли пропустити через "перегляд" сновидінь, "Телеграф" зібрав у єдиному матеріалі. На жаль, частина подій зачепить активні бойові дії, адже ворог вкотре гучно атакував деякі регіони країни.

Нічні вибухи

Дуже активними були солдати супротивника стосовно Запорізької та Дніпропетровської областей. Так, на Запоріжжі вдарили ракетами пізньої ночі. За даними секретаря міськради Анатолія Куртєва, приліт припав на житловий квартал, на місці одразу ж спалахнула пожежа. Рятувальники намагалися ліквідувати спалах. Інформації щодо масштабності руйнувань та постраждалих наразі не повідомлялося, дані уточнювали.

Пожежа на місці прильоту у Запоріжжі

Також під серйозним вогнем опинився Нікопольський район Дніпропетровщини. Як зазначили в ОВА, через артилерійський удар по Мирівській ОТГ стався приліт у житловий будинок, поранено дев’ятирічну дівчинку. З численними пораненнями дитина була відправлена до лікарні.

Україну просять показати лояльність

Washington Post повідомляє, що в Білому домі планують умовити президента Володимира Зеленського і його адміністрацію змінити риторику щодо переговорів із росією. При цьому наголошується, що показати більше лояльності та готовності говорити із противником просять не для самої організації діалогу. До такого кроку офіційний Київ можуть підштовхувати, щоб мотивувати деякі країни продовжувати підтримку та допомогу Україні.

Імовірний блекаут Києва

У столиці може статися відключення світла, води, зв’язку та тепла одночасно. На думку мера Віталія Кличка, подібний сценарій із повним блекаутом не виключається, тому киянам слід підготувати необхідні запаси.

"Ми робимо все, щоб цього (блекауту) не відбулося, — наголосив він. — Але будемо відвертими: наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, без електрики... Ми не виключаємо. Ми прораховуємо різні сценарії для того, щоб витримати, щоби підготуватися".

Румунія звинуватила путіна у брехні

У МЗС Румунії заявили, що країна не має жодних територіальних претензій в Україні. Про це раніше стверджував російський диктатор Володимир Путін. Румунські дипломати наголошують: їхня держава підтримує Україну та її територіальну цілісність, а також засуджують військову агресію Москви. Будь-які звинувачення у бажанні захоплення територій є неправдивими.

"МЗС Румунії спростовує твердження, висловлені президентом російської федерації у промові з нагоди Дня народної єдності, які помилково наводять на думку про територіальні претензії Румунії до України", — серед іншого відзначили представники відомства.

Успіхи ЗСУ на фронті

На Луганщині ЗСУ вдалося успішно знищити майже повний батальйон російських мобіків, які приїхали з Воронежа. Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на розповідь одного з солдатів, що вціліли. За даними окупанта, вони потрапили під артилерійський обстріл, але допомагати офіцери не стали. Із 570 осіб уціліло всього 29. 12 отримали поранення, решта померла.

Відмінно працюють українські захисники і на південному напрямку. Тільки за останню добу, виконавши близько 140 вогневих завдань, вони знищили щонайменше 57 ворожих солдатів, два танки, дві великокаліберні гаубиці, пару автомобілів і три броньовики.

Про подальші події дня в Україні ви можете дізнатися, читаючи наш текстовий онлайн: Війна — день 256: важкі бої на Донбасі, росіяни замінували Херсон