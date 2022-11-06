Окупанти намагаються продавити оборону України на Донбасі: актуальні карти боїв

Бої продовжуються вздовж лінії фронту

Російські війська продовжують займати позиції для оборони вздовж Дніпра. Окупанти примусово вивозять українців із населених пунктів. За деякими даними, з Херсона могли депортувати 80% жителів.

Як повідомляється у звіті Інституту вивчення війни, російські військові продовжують наступати у районі Бахмута, Авдіївки, західної частини Донецької області. У районі Бахмута вони заявляють про поступ. Українські військові тримають оборону. У районі Сватового та Кремінній продовжуються бої та наступ ЗСУ.

Окупанти також озвучили ймовірну статистику у втратах — після захоплення Маріуполя в середині травня, до 60% смертей у російській армії могли припасти на "дружній вогонь." управління у російській армії.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Українські військові продовжують наступ у районі від Сватового до Кремінної. Міноборони рф заявило про український штурм у напрямку Куземівки. Ворог продовжує утримувати позиції на околицях Ягідного-Орлянки. Ворог намагається атакувати у відповідь, зокрема у районі Білогорівки на південь від Кремінної.

Контрнаступ ЗСУ на північному сході

На Донеччині окупанти наступали в районі Авдіївки. Вони атакували Кам’янку, Першотравневе, Невельське, Мар’їнку, Новомихайлівку. Росіяни намагалися просунутися до Костянтинівки на південний захід від Авдіївки. Також ворог може діяти у районі Красногорівки. У західній частині Донецької області ворог атакував Павлівку. Населений пункт може бути важливим для росіян через транспортну розв’язку та зручний рельєф — кам’янисту місцевість.

У районі Бахмута окупанти атакують постійно. Крім відбиття атак на саме місто, штурми вдається відбити в радіусі 30 км на північний схід і до 20 км на південь. Окупанти знову заявляють про поступ у районі Майорська. Сили оборони України продовжують стримувати російські військові.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Окупанти будують сильні оборонні позиції на лівому (східному) березі Дніпра з вогневими позиціями для атаки на правий (західний) берег. Також вибудовують оборонні рубежі на правому березі, частина берегової лінії мінується. У новій Каховці також замінували каналізацію. Нагадаємо, росіяни намагаються всіма силами перешкодити українським військам форсувати Дніпро, знищивши задля цього цивільні судна та викликавши локальну екологічну катастрофу.

Змін лінії фронту не зазначено. Ворог активізував безпілотну розвідку, випустивши близько 40 шпигунських дронів. Обстріли ведуться з боку Росії за населеними пунктами, поранено дитину.

Українські сили продовжують працювати з ліквідації окупантів. Авіація відпрацювала по опорному пункту та району зосередження ворожих сил та коштів у Баштанському, Бериславському районах. На околицях Снігурівки відпрацювали за скупченням ворожої техніки, у Херсонському районі — за ППО росіян. Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали за ворогом у Геройському та Раденську.

Карта боїв у Херсонській області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що частина експертів прогнозує, що Херсон можуть звільнити до кінця листопада. При цьому вивезення цивільних, заселення до їхніх будинків та інші дії ворога можуть вказувати на підготовку пастки.