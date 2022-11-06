рф вдарила фосфорними бомбами по позиціям ЗСУ під Бахмутом: військові зняли обстріл на відео

При попаданні на шкіру людини фосфор викликає хімічні опіки

Російські окупанти вкотре застосували заборонені снаряди, запустивши їх по позиціям українських військових.

Окупанти атакували фосфорними бомбами українські позиції під Бахмутом, містом, яке зараз є найгарячішою точкою на військовій карті України. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив військовий експерт Ян Матвєєв.

Обстріл забороненими снарядами російських загарбників встигли зняти на відео українські військові.

"Давайте поясню. У небі — запальні снаряди, які, мабуть, випустила російська артилерія. При попаданні на тіло вони пропалюють шкіру і тканини, болісно вбивають і калічать людей. Зброя терористів", — зазначив Ян Матвєєв.

Коли фосфор попадає на шкіру, він стає липким як смола. Єдиний спосіб зупинити його горіння – обмежити доступ кисню. Самостійно позбутися "смоли" на шкірі людина не зможе. Її знімають спеціальними медичними розчинами. Однак робити це потрібно швидко, оскільки велика кількість токсинів швидко проникає у кров.

Слід зазначити, що застосування фосфорних бомб заборонено Женевською конвенцією.

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