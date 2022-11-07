Донбас безперервно поливають вогнем: актуальні карти боїв в Україні

Ворог втрачає сотні солдатів, але продовжує атакувати

Російські військові продовжують примушувати українців до виселення чи депортувати мирних жителів у Херсонській області. Посилаючись на нібито загрозу удару по Каховській ГЕС, вони переміщують їх на східний берег Дніпра і далі.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, ворог тим часом продовжує займати оборонні позиції на правобережжі Херсонщини (західний берег Дніпра). Більш активні бойові дії продовжуються на лінії Сватове-Кремінна.

Запеклі зіткнення та масові обстріли відзначені на Донеччині. Там окупанти наступають одразу за трьома напрямками — Бахмутським, Авдіївським, Новопавлівським. Росіяни заявляють про прорив оборони біля Бахмута і просування на південь від Авдіївки.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Повідомляється, що в районі Сватового та Кремінної продовжується український контрнаступ. Під Сватовим росіяни масово втрачають людей.

Карта контрнаступу України на північному сході

На Донеччині ситуація напружена, окупанти поливають населені пункти та українські позиції вогнем з танків, мінометів, артилерії — під ударом Андріївка, Досвідчене, Невельське, Авдіївка, Мар’їнка, Вугледар, Павлівка, Времівка, Гуляйполе та інші. Російські воєнкори заявляють, що в районі Бахмута було прорвано українську оборону, але дані цього не підтверджують.

Навпаки, з’явилися відомості про масову загибель російських мобілізованих, якими росія намагається заткнути дірки на фронті. Опозиція рф заявляє про те, що росія могла втратити вбитими до 500 мобілізованих рф біля Макіївки після артобстрілу. Повідомляється про великі втрати росії при спробі взяти Павлівку під Вугледаром.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Російські війська продовжують посилювати оборону, а українська авіація та артилеристи – руйнувати логістику ворога, знищуючи техніку та склади з боєприпасами. Окупанти активно використовують безпілотники-шпигуни як уздовж лінії фронту, так і в місцях постійних обстрілів: Миколаїв та околиці, Нікопольщина, Чорноморське узбережжя. Як зазначають у ОК "Південь", це робиться з метою коригування вогню та уточнення позицій військ України.

Примусове виселення продовжується, нібито через загрозу руйнування Україною Каховської ГЕС. У Бериславі мешканцям встановили термін виїзду до 10 листопада.

Карта боїв у Херсонській області

Як раніше повідомляв "Телеграф", росія на Херсонщині залишила без світла та води десяток населених пунктів, включаючи обласний центр. Вони підривають лінії електропередач. Аналітики вважають, що маневри, які рф проводить у Херсонській області, можуть бути не підготовкою до відступу, а спробою заманити в пастку.