Окупанти зробили нахабну заяву щодо Запорізької області та гривні

Російські загарбники хочуть позбутися гривні на окупованій території

У частині Запорізької області, яка знаходиться під тимчасовою окупацією росії, загарбники мають намір вивести з обороту гривню і повністю замінити її рублем.

За планом російських окупантів гривня припинить функціонувати на території області з початку 2023 року. Про це член окупаційної адміністрації Запорізької області володимир рогов повідомив російським ЗМІ.

"З 1 січня 2023 року в Запорізькій області припиняє функціонування бівалютна зона. Гривня більше не прийматиметься. Єдиною офіційною валютою буде російський рубль. Гривня піде в історію", — заявив рогів.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Мелітополі продовжують брати українську валюту. Однак ціни у супермаркетах вказані як у гривнях, так і в рублях. До того ж більшу частину товарів окупанти продають за невигідним курсом гривні до рубля.

Також "Телеграф" повідомляв, що мер Мелітополя Іван Федоров вважає, що легкої деокупації міста очікувати не варто, тому що російські загарбники обрали його як логістичний центр.