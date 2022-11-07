Латвійський мер наговорив нісенітниці про "російський Крим" і "винну Україну": МЗС відповіло

Олег Ніколенко назвав Андрійса Єлксніньша маргінальним діячем

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяви мера латвійського міста Даугавпілс щодо війни в Україні. У МЗС визнали, що своїми висловлюваннями Андрейс Елксніньш виправдовує численні злочини росії.

Як передає видання Delfi, мер Даугавпілса в ефірі програми "Kāpē" не зміг конкретно відповісти на питання про те, чи хотів би він перемоги України і, відповідно, поразки росії. Натомість Єлксніньш кілька разів поспіль заявив, що "у війні не буде переможців" і це людська трагедія. Крім того, чиновник не захотів прямо назвати країну, яка є агресором у цій війні, наголошуючи, що він уже кілька разів відповідав на такі питання. Однак на ремарку, що зараз дуже важливо називати речі своїми іменами, Елксніньш сказав: "В Україні війна — це ясно і очевидно, росія веде війну не на території своєї країни, це очевидно".

Також, у розмові з Андрійсом Елксніньшом було порушено тему Криму і чиновник заявив, що півострів "є частиною російської федерації". Після цього чиновнику було зауваження про те, що більшість міжнародних організацій не визнали окупацію. На це мер відповів, що "неможливо розділяти факти, що його включили до складу Росії, і що весь світ продовжив після цього співпрацювати з Росією".

Сьогодні, 7 листопада, на сторінці представника МЗС Олега Ніколенка було опубліковано відповідь на заяви Даугавпілса.

"Мер латвійського міста Даугавпілс Андрейс Елксніньш виправдовує злочини росії в Україні. Не дивно, що його політична сила опинилася на узбіччі політики за підсумками останніх виборів у Сейм Латвії. абсолютної більшості латвійців, які не лише щиро співчувають, а й активно допомагають Україні у її боротьбі проти російської агресії", — пише Ніколенко.

Для довідки: Андрейс Елксніньш є представником соціал-демократичної партії "Saskaņa" ("Злагода"), яка цього року на виборах до латвійського Сейму не змогла подолати 5% бар’єр. "Saskaņa" традиційно користувалася підтримкою російськомовних громадян Латвії.

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