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ЗСУ отримали вже 30 автомобілів за сприяння Favbet Foundation

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Favbet Foundation продовжує передавати ЗСУ автомобілі Новина оновлена 07 листопада 2022, 16:30
Favbet Foundation продовжує передавати ЗСУ автомобілі. Фото Пресслужба Favbet Foundation

Favbet Foundation передав ЗСУ вже 30 автомобілів

Благодійний фонд Favbet Foundation передав для потреб Збройних сил України черговий мікроавтобус Volkswagen Transporter T5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Це вже 30-те авто, яке ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Автомобіль уже надійшов у розпорядження підрозділу ЗСУ і виконує бойові та логістичні завдання в різних регіонах країни.

Нагадаємо, Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Теги:
#Автомобілі #ЗСУ #Favbet Foundation