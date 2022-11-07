Методички заготовлені: що росіянам розповідатимуть після відступу окупантів з Херсону

У Росії думають, як заспокоювати "z-патріотів" після відступу з Херсона

Контрнаступ ЗСУ триває. У Пентагоні вважають, що наші воїни мають усі шанси звільнити всю правобережну частину Херсонської області разом з обласним центром. Тим часом російським пропагандистам вже почали готувати методики на випадок чергового "жесту доброї волі" армії Росії.

Як пише "Медуза", у кремлі складають план із рекомендацій для своїх ЗМІ про те, як потрібно буде пояснювати росіянам майбутній провал на полі бою. У матеріалі зазначається, що у разі відступу з Херсона росіяни мають чути від пропагандистів такі наративи:

Україна та НАТО кинуть усі сили на відвоювання Херсона у Росії, оскільки їм потрібно "багато крові"

В опублікованому тексті однієї з методик, яка потрапила до рук "Медузи", зазначається, що Україна нібито хоче влаштувати теракт із тисячами жертв і заманити в пастку росію.

"Зеленський хоче влаштувати кровопролитне шоу на весь світ, представити ЗСУ страждальцями, вимагати нових грошей", — текст однієї з методик.

Вести бої у місті недоцільно

Таку думку пропагандисти мають висловити зазначаючи, що міські бої завжди найважчі, а ЗСУ "можуть просто зрівняти Херсон із землею".

Петро теж відводив війська до Полтави — а потім переміг

Також журналісти заявляють, що у разі відступу росЗМІ рекомендується посилатися на виступ дипломата Анатолія Торкунова, який на зустрічі з путіним згадував про Полтавську битву. Оскільки саме відступ зрештою дало можливість Петру I здобути перемогу.

За даними "Медузи", наразі влада Росії вважає здачу Херсона "небажаним", хоча і "імовірним" сценарієм розвитку подій. При цьому співрозмовники видання зазначили, що в цій частині фронту ситуація здебільшого залежить від дій ЗСУ, ніж від Москви.

"Якщо масованого наступу не буде, то й здачі не буде, — пояснив один із них. — Якщо буде — вона дуже і дуже ймовірна", — передає "Медуза" слова близького до кремля джерела.

Також видання, посилаючись на власні джерела, повідомляє, що рішення про відступ із єдиного захопленого обласного центру України прийматиме особисто путін разом зі своїм "ближнім колом", що складається здебільшого з високопоставлених силовиків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що дії загарбників у Херсонській області схоже свідчать про готування відступу.

Також "Телеграф" повідомляв про те, що аналітик американського Інституту вивчення війни (ISW) Катерина Степаненко розповіла про те, чого точно не буде під час контрнаступу ЗСУ у 2022 році.