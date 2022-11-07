Як закінчиться війна в Україні: названо шість наймовірніших сценаріїв

Деякі з варіантів можуть посприяти повному завершенню війни, а деякі — тільки подальшій ескалації

На 257-й день повномасштабного вторгнення росії в Україну не стає легше передбачити, до чого може призвести ця війна. Проте можна вважати ймовірними аж шість сценаріїв.

Про це повідомили журналісти видання The Insider. Як зазначається, кожен з цих варіантів може відбутися, але деякі з них є більш ймовірними, а деякі — менше.

Припинення вогню — можливе, якщо тривалі бої між Україною і російськими окупантами зайдуть у глухий кут, то країни можуть домовитися про тимчасове перемир'я. Схожа ситуація відбулася між першою і другою чеченською війнами. За словами директора Центру стратегічних та міжнародних досліджень Сета Джонса, за такого сценарію російський президент володимир путін сподіватиметься на втрату інтересу до України з боку союзників під час перемирʼя.

Мирна угода — також може бути, але тільки за умови, що путін відхопить собі принаймі щось. Це може бути частина Донецької, Луганської, Запорізької чи Херсонської областей або Криму.

Перемога росії — один із варіантів, який має досить низьку ймовірність, так як Україна продемонструвала свої можливості у контрнаступі восени. Для рф перемога можлива скоріше у вигляді тої самої мирної угоди, де вони зможуть отримати хоч якісь території.

Перемога України — це можливо, але повний відступ військ росіян із захоплених територій навряд чи може бути. Однак це може статися, якщо володимир путін помре або його буде усунуто від влади.

Довготривала війна — Сет Джонс розповів, що такого характеру війна може бути. Наразі є ознаки того, що принаймі на зиму активні бойові дії будуть призупинені і можуть відновитися лише навесні. Достеменно важко сказати, на скільки часу може розвитися війна в такому форматі.

Ядерна війна та/або втручання НАТО — вігогідність застосування російською федерацією ядерної зброї у війні проти Україні досить низька, адже для влдаи путіна такий крок нестиме більше ризиків, аніж здобутків. Також важко спрогнозувати, що саме змусить НАТО вступити у війну, викликаючи ризик початку світової війни.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан розповів, чи можливий досі наступ ворожих військ з території Білорусі.