Журналіст розповів, як росіяни економлять на своїх загиблих військових: "Розстріляли потяг з тілами"

росія не хоче забирати трупи своїх військових з метою економії

На початку повномасштабної війни росія була впевнена, що її військам знадобиться три дні, аби захопити Україну. Проте разом із цим "друга армія" почала втрачати своїх військових тисячами, хоча офіційно російське керівництво повідомляло своїм громадянам одне й теж — втрат немає. Але час забирати трупи своїх військових таки настав, а водночас довелося й виплачувати компенсації.

Блогер Володимир Золкін в інтерв’ю проекту "Орестократія" розповів, як росіяни економлять на загиблих військових, щоб не виплачувати обіцяну суму сім’ям, що горять.

"На початку вони взагалі говорили, що це фейк. Трупи в рефрижераторах уже лежать, а вони їх забирати не хочуть. Я дуже багато цю тему просував, щоб мені дали можливість познімати ці трупи. Вони лежали там близько 2-3 місяців. І ось ми прийшли, розкрили кілька мішків, показали обличчя цих росіян. Тоді їхні родичі пішли до російського омбудсмена і зажадали повернення", — сказав Золкін.

Тільки після цього розпочався обмін тілами.

Також був випадок, зазначає Золкін, коли росіяни потрапили артилерією у потяг, у якому знаходилися тіла їхніх товаришів по службі. На думку блогера, це могло бути зроблено для економії.

"Це економія. Як мінімум 300 трупів помножте на 7 мільйонів", — додав блогер.

Нагадаємо, що раніше путін пообіцяв, що сім’ям загиблих на війні в Україні військовослужбовців виплачуватимуть одноразову допомогу у розмірі 7,4 млн рублів. Проте вже із самого початку з виплатами почалися проблеми. Сім’ї загиблих з різних причин не отримували компенсації.