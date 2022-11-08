Як вплинуть іранські ракети на російський ракетний терор: Арестович дав прогноз

У росіян будуть свої нюанси з використанням іранських ракет

Російські окупанти не зможуть довго продовжувати ракетний терор своїми власними ракетами, а тому чекатимуть на іранських, які можуть дати їм невелику перевагу.

Як розповів радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з правозахисником Марком Фейгіним, у росіян ще є в запасі близько 140 ракет до "Іскандерів" та кілька десятків "Калібрів", що, за його словами, "загалом ні про що".

Він зазначив, що швидше за все для продовження ракетного терору України вони чекатимуть на постачання іранських балістичних ракет.

"Але тут є проблема: їх може бути багато — до тисячі, але мало пускових установок. Тобто вони не зможуть масово обстрілювати Україну", — сказав Арестович.

Втім, він підкреслив, що з цими ракетами можуть виникнути проблеми, оскільки їх ніхто ще не збивав, якщо не брати до уваги удару по американських авіабазах після ліквідації генерала КВІР Касема Сулеймані, коли до цілей долетіли лише 2 ракети з 17-ти.

За його словами, перший серйозний досвід боротьби з цими ракетами отримають саме українці, що він описав як "досить неприємна історія".

Водночас Арестович підкреслив, що і запасу ракет росіянам вистачить для кількох масованих обстрілів.

"Ми очікували, що окупанти сьогодні нас обстріляють, але цього не сталося. Може, завтра це буде чи ні", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, інформація про те, що Іран має намір передати росії балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar, з’явилася в середині жовтня. Обидві ці моделі — з дальністю поразки 300 та 700 кілометрів відповідно.

"Телеграф" поговорив з військовим експертом Олександром Коваленком, який оцінив інформацію про передачу росії іранських ракет класу "земля-земля" та загрози, які це несе для України.