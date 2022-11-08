Ворог атакує Бахмут із трьох сторін: актуальні карти боїв в Україні

Росіяни атакують вздовж лінії фронту

Російські окупанти та колаборанти заявляють про закінчення евакуації на східний (лівий) берег Дніпра на Херсонщині. Ймовірно, це означає початок нового етапу, коли вивозитимуть у ситуативному порядку і можуть заявляти про загрозу з боку України мирним громадянам. Ворог заявляє, що українські військові концентруються на Херсонщині.

Крім цього, у звіті Інституту вивчення війни сказано, що ворог активний по всій території лінії фронту від північного до південного сходу. Росіяни намагаються закріпити українські війська біля кордону з Росії на Харківщині, контратакують на захід від Кремінної, наступають у Донецькій області. За даними Генштабу ЗСУ відбити атаки вдалося в Красногорівці, Бахмуті, Іванграді, Досвідченому, Кліщіївці, Мар’їнці, Павлівці, Водяному та Майорську Донецької області та Білогорівці у Луганській області.

Тим часом українські війська продовжують контрнаступальні дії в районі Сватового та зробили зусилля щодо блокування районів, де є ворог, у Запорізькій області. У районі Білогорівки ситуація нестабільна — росіяни заявляють про просування "вагнерівців".

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Ворог проводить незначні атаки в районі кордону з Харківською областю. Аналітики вважають, що росіяни намагаються закріпити українські частини біля кордону. У районі Сватового продовжується український контрнаступ — росіяни заявляють про бої в районі траси Сватове-Кремінна. Особливості використання боєприпасів росіянами показують, що вони або стали більше віддавати пріоритет обороні кордону, або значно витратили боєприпаси для ближнього бою, вважають аналітики.

У районі на захід від Кремінної ворог провів контратаки у спробі відновити втрачені позиції. Росіяни заявляють, що український контрнаступ на північний захід від Кремінної триває. У районі Білогорівки за 10 км на південь від Кремінної ситуація напружена — тривають бої. Ворог заявляє, що бої йдуть уже у місті, тоді як Генштаб ЗСУ повідомляє про відбиття атаки.

Карта контрнаступу ЗСУ на північному сході України

На Донеччині ворог продовжує атакувати в районі Бахмута. Місто атакують із трьох сторін. На підступах точаться бої — в Іванграді, Кліщіївці, Опитному і безперервному обстрілі. У напрямку Авдіївки росіяни також не зупиняються. Вони намагаються прорватися до трас. На заході Донецької області окупанти атакують у районі Павлівки та Новомихайлівки. ЗСУ атаки відбиває. Наступ у росіян не виходить — виснаженість сил, погодні умови призводять до послаблення.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Окупанти продовжують підготовку до оборони. Вони вважають, що українські військові накопичують сили біля Херсонщини, щоби продовжити контрнаступ. Українські військові продовжують заважати логістиці окупантів, знищувати скупчення військ та техніки. У ніч на неділю в Голій Пристані було знищено суттєві запаси палива.

На Запоріжжі українські сили напередодні відбили атаку поблизу Щербаков. У Запорізькій області ситуація суттєво не змінюється, лінія фронту зберігається. Ворог заявляє про готовність до українського контрнаступу. Українські військові докладають зусиль для блокування районів зосередження окупантів — по місцях дислокації завдали ударів. У росіян є втрати в техніці та солдатах.

Карта бойових дій на півдні України

Раніше "Телеграф" писав, що в рф вже готуються пояснювати втрату Херсона — єдиного обласного центру зайнятого окупантами після лютого 2022 року. На думку експертів, звільнення Херсона може стати поштовхом до переговорів із росією.