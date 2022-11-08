Коли ЗСУ можуть звільнити Херсон: український генерал зробив прогноз

Російські окупанти готуються до складних боїв за Херсон

Настання ЗСУ та звільнення Херсона неминуче і російські військові розуміють це та починають заздалегідь готуватися. Загарбники перевдягаються в одяг цивільних і ховаються по домівках місцевих жителів, плануючи заманити українських військових у пастку. Однак, попри всі підступні плани ворога, Херсон буде повернено і повернено, ймовірно, найближчим часом.

Переодягаючись у цивільний одяг, окупанти розраховують на те, що українським військовим буде складніше їх виявляти та, відповідно, завдавати ударів по них. Про це повідомив ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв’ю OBOZREVATEL.

Крім того, Херсон зараз значною мірою знеструмлений. У цьому окупанти намагаються звинуватити українську сторону. Проте місцеві жителі говорять про те, що саме російські загарбники вчинили навмисний підрив об’єкта енергопостачання у місті.

За словами Романенка, у Херсоні відбуваються подвійні процеси. На одному березі вони "накопичують" мобілізованих, які не можуть виконувати бойові завдання, а на іншому — збирають елітні та підготовлені підрозділи.

"З одного боку вони виводять на лівий берег Дніпра свої командні пункти та артилерію, заводять туди свої так звані елітні та більш підготовлені підрозділи. Але на правому березі збільшують кількість мобілізованих, слабо підготовлених, про які ми говорили", — сказав генерал-лейтенант.

Водночас окупанти, демонструючи здачу позицій, чекають, поки ЗСУ почнуть проводити активні бойові дії та зазнають великих втрат. Проте всі ходи загарбників прораховані і їхня "пастка" також була розкрита.

"Насправді противник тримає там певне угруповання, яке має знекровити Сили оборони України та дати можливість виграти час. Це два завдання ворога", — підкреслив Романенко.

Попри це, генерал-лейтенант вважає, що Херсон може бути звільнений вже незабаром.

"Все відносно. Я думаю, це перспектива цього року", — підсумував Ігор Романенко.

Нагадаємо, що на початку листопада з будівлі адміністрації у Херсоні зняли російський прапор. Цим окупанти могли показати, що нібито готові відступити із міста.