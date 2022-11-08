Росіян готують до здачі Херсона? Колаборант стремоусів зробив заяву

Останні заяви та дії так званої нової "влади" все ще українського Херсону можуть свідчити про готовність окупантів вийти з міста

Так званий "заступник голови адміністрації" Херсонщини кирило стремоусов завив, що Збройні українські сили намагаються "намацати" лінію оборони армії рф на Херсонському напрямку. А також повідомив про готовність до прийняття "найскладніших" рішень, вочевидь, натякаючи на ймовірний відступ окупантів з міста.

Як у вівторок, 8 листопада, повідомляють росЗМІ, посилаючись на слова херсонського гауляйтера, вже найближчим часом ситуація щодо Херсонського напрямку нібито стане "більш зрозумілою" та анонсував її "швидку розв'язку".

"Місто Херсон перебуває зараз у стані очікування. Закінчилась масова евакуація, люди залишають місто самостійно", — пояснив він, зазначивши, що станом на сьогоднішній день "новій владі" далося відновити зв'язок та електрику у місті, крім того, триває посилена підготовка до опалювального сезону.

Що стосується майбутнього обласного центру Херсонщини, то, за словами стремоусова, вже у найближчі тижні, а може навіть дні ситуація начебто стане зрозумілою.

"Або Миколаїв найближчим часом буде звільнятися, або Херсон, який став центром всієї уваги і стратегічно важливою точкою у всіх тих процесах, які відбуваються в сьогоднішньому протистоянні добра і зла, справедливості і зневіри", — сказав колаборант у своєму черговому відеозверненні у телеграмі, наголосивши, що так звана "нова влада" готова до будь-якого розвитку подій та рішень, навіть найскладніших.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як кількома днями раніше з будівлі адміністрації у Херсоні зняли російський прапор. Ймовірно, такими діями могли показати, що нібито готові відступити із міста.