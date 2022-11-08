Генерал США пояснив суть великого настання ЗСУ: результат неминучий

Українські військовослужбовці майстерно ведуть бої на найважчих напрямках, маючи одну конкретну мету

Український контрнаступ, який успішно розпочався в Харківській області, продовжується і на інших ділянках фронту. Результативність багатьох військових операцій, переконаний американський генерал Бен Ходжес, незабаром буде видно більш чітко. Поки ж українці, на його думку, борються за те, щоб знищити всіх російських окупантів на окупованих територіях Правобережжя Дніпра.

Свій прогноз щодо подальшого наступу ЗСУ експерт озвучив в інтерв’ю "Радіо Свобода", передає "Телеграф". Ходжес вважає, що подальший результат боїв, у тому числі на сході України, є неминучим, адже "Україні вдалося досягти незворотного імпульсу".

Про це, за його словами, свідчать тяжкі бої під Бахмутом, а також окремі моменти ганебного відступу росіян на Херсонщині. Це все веде до повноцінного звільнення правого берега Дніпра та подальшого просування наших військових. Український контрнаступ, який розпочався на Харківщині восени, генерал пропонує розцінювати як одну велику операцію.

"Тому ліве крило контрнаступу — це операція, що опустилася з Харкова, яка зараз знаходиться біля Донецька і рухається на Маріуполь, — зазначає Бен Ходжес. — Друге крило — у Херсоні. Значить, це праве крило. Тож обидва ці крила сходяться до Криму" .

Військовослужбовець стверджує, що коли українська армія виявиться ще ближчою до півострова, нашим захисникам стане простіше. Серед іншого це стосується використання високоточного озброєння дальнього влучання (зокрема HIMARS) по військових об’єктах рф на півострові.

"Щойно вони почнуть застосовувати високоточну зброю по російських авіабазах і пунктах зберігання чи матеріально-технічного забезпечення та військово-морських об’єктах у Криму, то я думаю, що Крим стає непридатним для оборони росіян", — пояснює він.

Ходжес переконаний, що деокупація Кримського півострова стане можливою вже до літа 2023 року.

Про те, що ЗСУ здатні повернути Крим військовим шляхом, говорив експерт Олег Жданов. Він назвав три умови, які сприятимуть цьому.

Тим часом в Офісі президента вже розмірковують над тим, що робитимуть у Криму з російськими громадянами, які переїхали на цю територію після окупації.