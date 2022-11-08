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Дрони для росії: українська розвідка чітко спіймала Іран на брехні

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
БПЛА Mohajer-6 Новина оновлена 08 листопада 2022, 12:50
БПЛА Mohajer-6. Фото ukrmilitary.com

Деталі іранських безпілотників було виготовлено вже після 24 лютого

Українська розвідка знайшла інформацію, яка може свідчити про те, що іранські безпілотники поставляли до росії вже після початку повномасштабної війни.

У Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомили, що гвинт безпілотника Mohajer-6 був лише виготовлений у лютому цього року. Ще знадобився деякий час, щоб поставити його до росії. Тому стає зрозуміло, що доставлені безпілотники у рф були цього року, а не раніше, як запевняє Іранська сторона.

Зазначається, що БПЛА іранського виробництва Mohajer зібраний із деталей, що виробляються у різних країнах. Більшість комплектуючих із США. На одній із деталей було виявлено напис на фарсі (сучасна перська мова має статус офіційної в Ірані, Афганістані, Таджикистані).

"Камера видимого діапазону — Японія. Лазерний далекомір — китайського виробництва. Авіаційна бомба іранського виробництва", — зазначили у розвідці.

Нагадаємо, що в Офісі президента України заявили, що за постачання зброї росії цивілізованому світу слід покарати Іран. Однак санкція та ембарго буде недостатньо. У ОП запропонували жорсткіші заходи.

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#Росія #Іран #Війна #Дронь #Українська розвідка