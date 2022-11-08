Чи скоротиться військова допомога Україні після виборів у США: експерт озвучив прогноз

Сергій Грабський пояснив "Телеграфу", що фейки про скорочення поставок розганяє росія

Сполучені Штати Америки навіть після перемоги республіканців на проміжних виборах в конгрес США не переглянуть свою військову допомогу Україні. Адже окрім політичного курсу американської влади на підтримку Києва існує ще один потужний фактор — пожвавлення військово-промислового комплексу США.

Таку думку "Телеграфу" висловив військовий експерт Сергій Грабський, коментуючи ризики згортання поставок озброєння для ЗСУ після можливого посилення позицій Республіканської партії в нижній палаті американського парламенту.

"США не припинять допомогу. Вони у цьому кревно зацікавлені. Ви розумієте, які гроші йдуть на підняття військово-промислового комплексу Сполучених Штатів?! Навіть, якщо відкинути сантименти, то йдеться про відновлення американської економіки. І в даному випадку це такий кейс (нарощення виробництва озброєння для зовнішніх потреб, — Авт.), коли вони можуть це зробити… Наприклад, коли помічник міністра приїхав в Арканзас на відкриття заводу з виробництва ракет для Himаrs, то заявлялось про інвестиції в штат у розмірі 600 млн доларів. Як вони припинять постачання зброї, що це за нісенітниці?! Не треба повторювати московську маячню", — наголошує експерт.

За його прогнозами, військові програми для України діятимуть одночасно з ленд-лізом, адже "є інтереси США, які абсолютно вписуються в концепцію української боротьби". Водночас за повідомленнями у ЗМІ про нібито ризики перегляду військового співробітництва Штатів та України стоїть російська пропаганда.

"Єдине, в США є політики-ізоляціоністи, більшість з яких — республіканці. Вони можуть розглядати питання посиленого контролю за використанням цієї зброї, куди вона йде. Тому що Штати мають гіркий досвід використання такого озброєння в Афганістані та Іраку. Тому такий інструмент може розглядатися, але не більше цього", — каже Грабський.

Експерт також зазначив, що в США суспільство на 80% підтримує саме Україну та надання їй сучасної зброї. І ця позиція з початку війни не міняється. Навіть спроба радника очільника Білого дому Джейка Саллівана заявити стосовно можливих перемовин України з кремлем "не сприймається американським суспільством, незалежно від того, чи то демократи, чи республіканці".

Нагадаємо, проміжні вибори до нижньої палати парламенту США відбудуться 8 листопада, і є ризики, що більшість там можуть отримати представники Республіканської партії, які раніше критикували адміністрацію Джо Байдена і правлячу партію щодо збільшення збройної підтримки України у війні проти рф.

"Телеграф" також повідомляв, що днями Україна нарешті отримала довгоочікуване важке озброєння з Німеччини, США та Іспанії. Зокрема, оборону України від російського агресора посилять сучасні зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide.