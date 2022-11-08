Ціна Мрії: десятки Байракторів, танкова бригада або 8 дивізіонів ППО – що купити замість добудови Ан-225

Еквівалент здійснення Мрії та спорудження іншого Ан-225 це сотні гармат та танків, десятки літаків та Байрактарів або тисячі дронів

Повідомлення державного підприємства "Антонов" про плани будівництва нового літака Ан-225 "Мрія" замість знищеного в Гостомелі на початку російського вторгнення викликало негативну реакцію українців у мережі. Звістка, що на реалізацію проєкту знадобляться 500 мільйонів євро, викликало шквал невдоволення, користувачі пропонували пустити ці гроші на більш насущні цілі – зброю для ЗСУ.

У результаті ДП "Антонов" змушені були виправдовуватися, що цей проект існує поки що тільки на папері.

"Телеграф" вирішив підрахувати, скільки різної зброї можна купити на 500 млн. євро. Оскільки курс євро фактично дорівнює курсу долара, а ціни на ринку зброї вважаються в доларах, вважатимемо, що йдеться про 500 мільйонів доларів.

Прикрити небо – щонайменше 8 батарей ЗРК, авіаескадрилья або 10 000 дронів

З урахуванням масованих ракетних ударів окупантів по об’єктах критичної інфраструктури, особливо важливим для країни є прикриття з неба, що можна забезпечити системами ППО. Хоча останні Україна отримує в рамках військової допомоги безкоштовно, їхня кількість явно недостатня і наростити кількість можна хіба що прямими покупками.

Згідно з відкритими даними, вартість 1 батареї системи ППО ЗРК NASAMS становить близько 64 мільйонів доларів, тобто 1 Ан-225 дорівнює майже 8 батареям комплексу, а це від 10 до 50 пускових установок по 6 ракет на кожній, крім запасних ракет і обладнання.

Можна купити ЗРК IRIS-T, одна ракета якого коштуватиме 400 тисяч євро, тобто вистачить на 1250 ракет до цього ЗРК.

Але прикрити небо можна не лише ракетами, а й літаками, які вже перебувають на озброєнні ВПС України, так і західного зразка.

Замість Мрії можна купити сотні та навіть тисячі одиниць військової техніки

Так, 500 млн євро вистачить приблизно на:

20 винищувачів-перехоплювачів МіГ-29 (ціна екземпляра 22-25 млн дол.);

від 17 до 50 винищувачів Су-27 (новий може коштувати близько 30 млн. дол., а старий до 10 млн. дол.);

щонайменше 15 американських винищувачів F-16, про можливість отримання яких Україною давно говорять (ціна 1 екземпляра останньої модифікації якого близько 34 млн дол.).

Але крім літаків для захисту, Україна може купити і дрони для вирішення ударних завдань, наприклад:

- 100 одиниць ударних БПЛА Bayraktar TB2 (ціна за 1 екземпляр — 5 млн дол) або 7 комплексів по 69 млн дол. до якого входять 6 дронів (всього 42 дрони в 7 комплексах) і все необхідне для їх роботи, включаючи обладнання управління та боєприпаси;

- не менше 10 тисяч дронів, їх вартість в залежності від типу, становить кілька десятків тисяч доларів, наприклад, БПЛА "Punisher" — 60 тисяч доларів за комплект, R18 — 4 5 тисяч доларів за комплект з 2 дронів, дрони-камікадзе Warmate — 1,6 млн грн (близько 43 тисяч доларів по урсу НБУ) за одиницю, БПЛА "Валькірія" — 674 тис. грн (близько 18 тисяч доларів) за одиницю.

Наземним частинам – 150 гармат, сотні танків та БТР

Втім, можна витратити ці 500 млн. дол. і на сухопутну техніку, насамперед артилерію, танки та бронетранспортери.

Так для українських богів війни можна купити:

близько 140 буксированих американських гаубиць М777 (ціна за екземпляр – 3,7 млн дол.);

160-170 одиниць самохідних артилерійських установок типу "Цезар" (Франція) та PzH 2000 (Німеччина), чия ціна за екземпляр становить від 3 до 3,5 млн. євро.

Для потреб українських танкістів та мотострільців можна придбати;

не менше 150-160 танків Т-72 (ціна за екземпляр найсучаснішої модифікації 3-4 млн дол, більш старі моделі обійдуться в рази дешевше);

від 200 до 1000 бронетранспортерів або БМП, залежно від моделі, ціна може коливатися від 300 тисяч доларів за 1 американський БТР М113 до приблизно 2,5 млн дол. за американську ж БМП "Бредлі М2".

Наприклад, 150 танків вистачить для створення ще однієї повноцінної танкової бригади, 200 БМП — на дві повноцінні механізовані бригади, а 1000 БТР — на 8-10 подібних мехбригад.

Тим часом, окупанти продовжують шукати союзників серед диктаторських режимів. На цей раз Кремль домовляється про постачання озброєння з КНДР.