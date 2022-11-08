А де денацифікація? росія вразила новою заявою про переговори

Після 9 місяців війни апетити кремля неабияк згасли.

Поки що в Офісі президента говорять про те, що умови росії, які висуваються Україні для переговорів, є неприйнятними для нашої країни, у кремлі роблять несподівану заяву з цього приводу.

Як пише пропагандистське видання "РИА Новости", посилаючись на слова заступника глави МЗС Росії Андрія Руденка, росія не висуває жодних умов для поновлення переговорів з Україною. Для того, щоб вони відбулися нібито потрібна лише "добра воля Києва".

"Україна ухвалила закон, який забороняє їй вести мирні переговори з росією. Це їхній вибір, ми завжди заявляли про готовність до таких переговорів, які були перервані не з нашої вини Руденко журналістам. З нашого боку попередніх умов немає жодних", — заявив Руденко.

Така заява кремля привернула велику увагу громадськості. Адже порівняно з початком війни грандіозні умови путіна знизилися до "доброї волі Києва".

Так, наприклад, нардеп Гончаренко, коментуючи слова російської сторони, зазначив, що з риторики кремля кудись зникла горезвісна "денацифікація" та "демілітаризація". Також він вважає, що такі висловлювання є фарсом та бажанням кремля накопичити сили перед новим ударом.

У соцмережах висловлювання Руденка викликало шквал гумору та "фотожаб".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що, за словами ЗМІ, Ватикан виявив бажання бути посередником у переговорах України та Росії. Місто-держава може стати для цього процесу нейтральною територією.