Захист від блекауту: у Пентагоні заявили про підготовку чергової допомоги Україні

Російські війська всерйоз взялися за критичну інфраструктуру України

Євросоюз стане не єдиним партнером України, який готовий запропонувати свою допомогу у протистоянні повному блекауту нашої країни через російські атаки. Свою готовність забезпечити нашу країну важливими та необхідними речами висловили й у Міноборони США. За словами речника відомства, генерала Патріка Райдера, зараз Вашингтон працює з іншими союзниками, обираючи найкращі варіанти підтримки.

Слова американського чиновника цитує Укрінформ. Райдер зазначив, що до цього питання серйозно підійшли через те, що російські ракетні атаки по українській інфраструктурі справді наробили чимало бід, знищивши багато об’єктів.

"Я можу сказати, що це обговорюється з точки зору того, як США, союзники та партнери можуть допомогти [Україні]", — заявив речник Пентагону.

На його думку, незабаром наша країна може розраховувати на постачання обігрівачів, додаткових генераторів, різноманітних засобів для очищення води та інших важливих під час можливого блекауту речей.

Варто зазначити, що поки що українські енергетики намагаються стабілізувати систему за допомогою екстреного ремонту пошкоджених об’єктів, а також планових відключень електрики в різних регіонах. При цьому на 9 листопада в "Укренерго" анонсували такі обмеження по всій Україні. При цьому їх максимум припаде на Київщину (і саму столицю), Житомирщину, Чернігівщину, Черкащину, Харківщину, Сумщину, Дніпропетровщину, Кіровоградщину, Полтавщину та Запоріжжя.

Також абонентів стандартно просять обмежувати споживання енергії із 6 до 11 ранку, а також із 5 до 11 вечора.

На подібний крок Україні доводиться йти через те, що російська армія знищила чи серйозно зашкодила близько 40% енергетичної інфраструктури країни. Відновити всю її в умовах війни неможливо, тому доводиться вдаватися до спеціальних стабілізаційних рішень.

Не дивно, що багато хто впевнений: майбутня зима буде дуже непростою. Кияни у зв’язку з цим навіть просять по можливості залишити столицю, обравши для себе менш схильний до атак противника регіон.