ЗСУ могли просунутися на Луганщині: актуальні карти боїв в Україні

Обстріли вздовж лінії фронту не зупиняються — окупанти поливають вогнем як із важкого озброєння та артилерії, так і з авіації

У рядах російських окупантів продовжуються спроби відокремити "вагнерівців" від інших військових як успішну ударну силу і виставити успіхи росії в просуванні біля Бахмута виключно заслугою найманців. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що заяви про просування в Білогорівці будуть використані з тією самою метою, попри те, що ворог на цьому напрямі є досить різношерстим.

Також у звіті відзначено ймовірні успіхи українських військових на північний захід від Сватового на Луганщині. Повідомляється і про активність у районі Кремінної.

Ворог продовжує атаки у районі Бахмута, Авдіївки, на заході Донецької області. На півдні України ситуація стабільніша, але й там не припиняються обстріли.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Українські сили могли просунутися на північний захід від Сватового. Ймовірно, до Новоселівського росіяни заявили про атаки на нього з боку України. У районі Кремінної продовжуються бойові дії. Окупанти продовжують контратакувати на відновлення позицій. Зокрема – у бік Білогорівки. За повідомленнями росіян, вони прорвали оборону, за даними Генштабу, атака відбита.

Карта боїв на північному сході України

На Донеччині наступ триває в районі Бахмута — як на саме місто так і з півдня та південного заходу. Обстріл посилюється. Лінія Бахмут-Авдіївка-Вугледар є найгарячішою ділянкою фронту. Більшість ударних груп рф складається на цьому напрямі з "вагнерівців", але найманці намагаються виставити себе головною рушійною силою.

У районі Авдіївки продовжуються наступальні операції росії. Під ударом — Красногорівка та Мар’їнка, там відбито атаки росіян. У районі Донецького аеропорту точаться бої, нібито він частково під контролем росіян. На захід від Донецька ворог атакував у районі Павлівки та Водяного. Росіяни починають заявляти, що російські втрати в районі Павлівки масштабніші, ніж заявляє їхнє міністерство оборони.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Росіяни продовжують готуватися до оборони, вони влаштували доти з бетону у Голій Пристані. Позиції російських військ у регіоні зберігаються. Окупанти заявляють, що українські військові промацували їхню оборону на кількох напрямках. Українські військові тим часом продовжують відпрацьовувати місцями скупчення окупантів, технікою та складами. Ворог не лише позбавив людей електроенергії, знищуючи лінії електропередач та електростанції, він ще й намагається перервати зв’язок — демонтують вежі мобільного зв’язку, вишукують активістів сил опору.

Карта боїв у Херсонській області

Як раніше писав "Телеграф", окупанти можуть хотіти заманити ЗСУ у пастку в Херсоні, але місто можна звільнити вже цього року, вважає генерал-лейтенант Ігор Романенко. У цей час Україна ще точно отримуватиме зброю від США, але навіть політичні процеси в цій країні не змінять підтримки й надалі.