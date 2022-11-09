"Давайте і кінотеатри закриємо": Притула звернувся до противників відпочинку під час війни

Люди звикають до всього, і війна – не виняток

Україна продовжує протистояти повномасштабному вторгненню Росії вже 259-й день поспіль. За цей час нація пережила найсильніший момент об’єднання, після якого стандартно почали виникати локальні розбіжності. Один із них стосується можливості повноцінно відпочивати під час активних бойових дій — пити алкоголь, веселитися та відвідувати розважальні заклади. Багато хто проти подібної поведінки співгромадян, однак волонтер Сергій Притула дотримується іншої думки.

Як він розповів в інтерв’ю "РБК-Україна", засудження зазвичай ні до чого доброго не призводить. Це питання непросте, але постійне моралізування теж не є нормою. За словами Притули, відпочивати треба, головне — не забувати про те, кому ти цим зобов’язаний.

Засновник благодійного фонду, який працює на забезпечення армії, говорить: якщо міркувати про повноцінну заборону нормального відпочинку, то так можна скотитися і до заборони кінотеатрів чи музеїв. У цю ж категорію з тієї ж причини можна заодно внести і музичні школи, мовляв, "у країні війна, а ти на скрипочці граєш".

"Головне — не перегнути палицю у своїх спробах моралізації, — переконаний він. — Якщо людині 18 років, вона запросила дівчину до клубу — ок, відпочивай. Але не забувай, завдяки кому в тебе є така можливість".

Для того, щоб витримувати певний баланс у подібних ситуаціях, слід продовжувати підтримувати армію, певен Сергій Притула. Тому абсолютно нормальним після відвідин клубу буде добре задонатити на армію, сплести сітку чи зробити щось інше важливе для військових — щоб "совість не мучила".

Також він додав, що виставляти претензію до відпочиваючих у Києві чи інших містах, які є далеко від фронту, неправильно. У якості прикладу він наводить власний досвід перебування поблизу передової ще до повномасштабного вторгнення.

"Взимку 2015 року я завозив морпіхам до Широкіного допомогу, — згадує він. — Їхала машина, яка мене вела до хлопців, я їхав своєю машиною за нею, у мене грала музика в салоні, ми зупинилися під горбком, і я почув звук дуже близькою. канонади, і кулемети працювали, і артилерія, це ми насипали. Я повертаюся до Маріуполя, 25-30 хвилин від зони бойових дій – і там працюють бари, клуби, люди ходять, вживають алкоголь тощо».

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як Сергій Притула пояснив високу ціну бронетехніки, на яку оголошував масштабний збір серед українців на початку листопада. Як відомо, інші громадські діячі звернули увагу на те, що обрані волонтером "Спартани" можна знайти за більш прийнятною ціною, ніж озвучена фондом.