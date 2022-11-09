Є програми "мінімум" та "максимум": Притула пояснив, якою бачить перемогу України

Обов’язкова мета для військових – звільнити всі захоплені території та вийти на державні кордони України

Завдяки фантастичним зусиллям ЗСУ, котрі просуваються вглиб фронту за декількома напрямками, українці все частіше почали говорити про перемогу у повномасштабній війні з росією. Вірить у неї і волонтер Сергій Притула, проте наголошує: для повноцінного розуміння цього явища нашій нації доведеться ще попрацювати. Серед обов’язкових пунктів перемоги він бачить, звичайно, вихід на межі 1991 року.

Про це він розповів в інтерв’ю "РБК-Україна", передає "Телеграф". За словами засновника "Благодійного фонду Сергія Притули", загальний переможний процес він бачить ширше, ніж просто звільнення окупованих територій. Все тому, що існування росії під боком є постійною загрозою для існування нашої країни.

Під час розмови з журналістами він озвучив так звані плани "мінімум" та "максимум" щодо української перемоги. Перший, як уже згадувалося, полягає у виході на міжнародно-визнані кордони та "викурювання" російських окупантів із нашої території.

Подальшим кроком має стати розпад російської федерації на малі держави.

"Існування такого франкенштейна як рф — це постійна, тривала загроза українській державності та іншим людям, — пояснює він. — Те, що відбувається, не народилося на рівному місці. Ми ходимо по історичному колу і повертаємося завжди до одного — до війни з росією".

Він нагадує приклад нацистської Німеччини, яка після програшу у Першій світовій війні за кілька десятків років піднялася і влаштувала ще один "захід", промарширувавши Європою. Подібна загроза виходитиме і від росії, якщо її залишити в нинішньому стані.

"Мені хотілося б, щоб російська федерація припинила існування у тому вигляді, в якому є зараз. І щоб усі чуваші, буряти, інгуші, дагестанці, татари зосередили свою увагу на тому, що можна вбивати росіян і перерізати там один одного. Поки вони там будуть зайняті собою, ми встигнемо зміцнити обороноздатність держави на достатньому рівні, щоб запобігти подальшій загрозі", — говорить Притула.

Програма-максимум для волонтера — це правильне використання Україною можливості заявити про своє місце на політичній карті світу. Він вважає, що світ поважає лише сильних, а наші ЗСУ показують нашу країну саме такою. Для "закріплення результату", вважає Сергій Притула, ми маємо всі можливості. Тим паче, що світ уже змінив своє ставлення до України.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Притула ставиться до того, що деякі українці під час війни влаштовують собі повноцінний відпочинок, у тому числі тусуючись у нічних клубах.