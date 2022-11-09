Росіяни відправили загін диверсантів, щоб убити командирів ССО — всі вони спіймані (фото)

Спецоперація з упіймання злочинців розгорталася в Сумській області та Києві

Служба безпеки України продовжує виявляти людей, які співпрацюють із російськими військовими навіть під час активних бойових дій. Цього разу у відомстві прозвітували про ліквідацію диверсійно-розвідувальної групи супротивника, яка планувала вбивство командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ. Серед цих людей знайшлися українці, до числа яких увійшов і затриманий біля місця "сховку" житель Сумщини.

Більше деталей повідомила пресслужба СБУ, повідомляє "Телеграф". Як зазначають правоохоронці, створенням та кураторством цієї групи диверсантів займався один із кадрових співробітників російської ФСБ. Одним із головних завдань його підопічних була розвідка місць дислокацій, а також шляхів переміщення наших військових як на території прикордонної області, так і у Києві.

Також важливим пунктом плану дій ДРГ мала стати ліквідація деяких командирів ССО із подальшим знищенням їхнього озброєння і техніки.

Затриманий біля схованки

Сам сховок

Житель Сумської області, якого завербували у період часткової окупації регіону, весь подальший час був на зв’язку зі своїм російським куратором та вибудовував подальший план дій. Втім, жодні захищені канали зв’язку не завадили СБУ якісно виконати свою роботу: зловмисників було затримано, коли забирали зброю з схованки, що є в лісі.

Момент затримання

Частина листування зрадника з куратором

Як відзвітували співробітники СБУ, їм вдалося вилучити дві протитанкові міни ТМ62М, підривники до них, дві бойові гранати РГО та АК-47 з магазином. Це озброєння ДРГ планувала використати під час диверсій у Сумській області.

Наразі ведеться розслідування згідно з двома статтями Кримінального кодексу України. Усі зрадники будуть покарані за суворістю закону.

Раніше "Телеграф" розповідав, що спецслужби звертають увагу не лише на пересічних громадян. У ймовірній державній зраді зараз підозрюється і дочка одного з колишніх українських міністрів.