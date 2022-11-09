Ракетний терор з боку росіян: чи може Україна захиститись на 100%

Експерти розповіли "Телеграфу", що Україна може протиставити повітряним ударам

Взимку росія посилить удари по критичній інфраструктурі України, оскільки вона не має помітних успіхів на фронті. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє FREEДІМ.

Експерти розповіли "Телеграфу", що ми можемо цьому протиставити — і як мінімізувати ризики.

Експерт з питань сектору оборони та безпеки Олег Старіков звертає увагу, що ми поки що не знаємо, якими будуть результати генеральної битви – битви за Херсон.

Без цього, зазначає він, будувати будь-які військові прогнози неможливо.

"Чисто технічно — ураження цілей найкращими системами ППО становить 80-90%. Тобто з 10 ракет 1-2 все одно досягають мети. Отже, тут все залежить від кількості випущених ракет, дронів, боєприпасів, що баражують, тощо. Відповідно, абсолютно запобігти руйнації інфраструктури, куди масово будуть направлені засоби ураження, ми не зможемо. На превеликий жаль. Будемо сподіватися, вірити у ЗСУ, щоб результат генеральної битви за Херсон був позитивним", – каже експерт.

Важливо розуміти, продовжує він, що у росіян зовсім не закінчуються ракети.

"Ті ж С-300 – ракети "земля-повітря" — вони переробили в "земля-земля". А їх у росіян багато. І вони, швидше, будуть жерти брукву та картоплю, ніж залишаться без ракет", – наголошує Олег Старіков.

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За словами експерта, спершу нам активно летіли "Калібри", потім "Іскандери". Але зараз їх вирішили берегти, б’ючи по нас переробленими С-300 і тими ж величезними, але не особливо точними Х-22.

"Чому росіяни купують ракети в Ірану? У середині 80-х між СРСР і США було укладено Договір про скорочення ракет малої та середньої дальності. Щоб залишилися ракети дальністю до 500 км, а також стратегічно – понад 5 тисяч км. А ось ракети дальністю від 500 км і до 5 тисяч були знищені і нами, і американцями, адже не думали, що буде така війна, – пояснює Олег Стариков. Тому росіяни зараз і кинулися закуповувати ракети в іранців, зокрема, Fateh-110 (дальністю до 300 км) та Zolfaghar (можуть летіти до 700 км)”.

Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович наголошує, що єдиним засобом захисту від повітряних ударів є розвинена система протиповітряної оборони.

"У цьому, окрім власних можливостей, ми покладаємось на допомогу закордонних партнерів, які вже надсилають нам ЗРК NASAMS, IRIS-T, Aspide, Hawk".

На жаль, цих поставок поки що недостатньо, щоб прикрити наше небо (якщо це взагалі можливо), але вже хоча б у такій кількості вони здатні посилити нашу ППО на певних напрямках, – зазначає експерт. – Очікуємо на збільшення цих поставок".

Але якщо росія почне широко застосовувати іранські балістичні ракети – це може ускладнити наше становище, попереджає Денис Попович.

"Збивати балістичні повітряні цілі наявними у нас засобами ППО – дуже важко, – пояснює він. – Йде переговорний процес про постачання в наше розпорядження ЗРК SAMP-T, який теоретично може збивати балістичні ракети. Подивимося, чим закінчаться переговори".