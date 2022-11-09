путіну потрібні мирні переговори з Україною: політолог розповів, що думає Захід

Олександр Палій пояснив "Телеграфу", чому кремль зараз домагається паузи у війні

Насамперед в мирних перемовинах з Україною зацікавлена росія. І рф сьогодні на політико-дипломатичному фронті робить все можливе, щоб затягнути Україну в переговорний процес. Це кремль робить з однією метою — аби виграти час та підготуватися до нового нападу на Україну.

Таку думку "Телеграфу" висловив політолог Олександр Палій, коментуючи новини у західних медіа і заяви деяких політиків про необхідність сторонам сідати за стіл переговорів, а також про нібито пом'якшення позиції Зеленського щодо діалогу з путіним.

Нагадаємо, раніше американське видання Politico, посилаючись на власні джерела, писало, що підштовхування Зеленського з боку адміністрації Байдена до мирних переговорів із росією могли вплинути на позицію президента України з цього приводу.

"Москві потрібні перемовини для того, щоб відновити свою армію. Їй потрібні перемовини через те, що армія рф виявилася не настільки боєздатною, як хотів путін. Зокрема, вже втрачена половина танків, чверть літаків тощо. І путіну тепер необхідно концентрувати зусилля, закриватися та посилювати армію до нового наступу, щоб використати воєнні можливості, які у Заходу виявилися, а в росії ні. Він хоче спробувати їх скопіювати, десь щось купити і підготуватися до нового раунду війни", — каже експерт.

За його словами, розмови про готовність москви до перемовин з Києвом це свого роду пастка, аби виграти час та нанести новий удар по Україні.

"А Україні натомість важливо звільнити свою територію від ворога і не залишити ворожих плацдармів на нашій території, які б могли легко використовуватися росією в майбутньому для розпалювання нового раунду війни. Захід у свою чергу хоче якогось замирення, але з уроком для росії, щоб вона навіть більше не думала про агресію. Тому Заходу прийнятна така позиція, проте на умовах України. Мається на увазі — виведення з території України російських військ і т.д. Агресор не повинен отримати жодних бонусів від агресії. Це та політика, яку зараз просуває Захід і що приймає Україна. Тут наші інтереси із західними партнерами на 90%, а можливо і більше, збігаються", — зазначає Палій.

Нагадаємо, минулого тижня радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван приїхав в Україну із таємним візитом. У Києві він зустрівся з Володимиром Зеленським та головою ОПУ Андрієм Єрмаком. Пізніше на брифінгу він заявив, що війну в Україні має закінчити саме росія.

Також "Телеграф" писав, що попри чутки про те, що Захід намагається підштовхнути Україну до переговорів з росією, нині ймовірність того, що вони відбудуться, є вкрай малою.