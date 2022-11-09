Ось, хто скупив усе з АТБ: українець вразив мережу запасами на випадок ядерної війни (відео)

Таких запасів блогеру вистачить не на один місяць

На дев’ятий місяць війни не вщухає загроза ядерної війни, на тлі чого деякі роблять запаси — хтось просто купує про всяк випадок йодид калію, а хтось готується ґрунтовно.

Блогер із України, відомий як "Виживальник", зняв на відео, які особисто він приготував запаси на випадок ядерної війни.

Він зняв порівняно невелику кімнатку, стіни якої повністю займають стелажі.

Одних консервів Виживальщик скупив із сотні банок

На стелажах і на підлозі розставлені десятки пачок сухих і вологих серветок, коробки свічок, газова плитка та балони для приготування їжі, нержавіючий посуд, безліч пляшок з водою та крупами, борошно, сіль, цукор, крупи, сушки, гранола, кукурудзяні пластівці, вівсянка, печиво "Марія", десятки банок консервованих грибів, огірків, перців, квасолі та помідорів, м’ясні та рибні консерви, згущене молоко, соуси, ультрапастеризоване молоко.

Також він припас багато продуктів довгого зберігання

Не забув і про питання гігієни та освітлення

Також підготував запасливий українець та алкоголь — домашнє вино, горілку, коньяк та віскі.

Варто зауважити, що такі значні запаси викликали суперечливу реакцію українців — одні відреагували просто жартом, інші визнали, що самі мають лише мінімальні запаси, а то й не мають їх зовсім, треті ж дуже справедливо помітили, що така кількість їжі коштує великих грошей, і середньостатистичному українцю стільки купити просто не по кишені.

"Цікаво, у мене однієї нічого немає?", "Мати василева, треба хоч води купити", "У мене зараз буде панічна атака", "Ось чому в АТБ все закінчилося", "Дивлюся такі відео і мене охоплює паніка: якого біса я так безтурботно живу", "Я одна подумала, що це відеоогляд складського магазину?", "У мене тільки алкоголь", "Це ж на яку суму? Я якось неправильно живу", "Як у магазині", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що слід закупити на випадок холодної зими без опалення.