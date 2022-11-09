Окупанти лише один раз змінили тактику боїв: ветеран пояснив, чому це добре для України

Російська армія воює з українцями на рівні 1941-року, водночас ЗСУ свої вміння систематично вдосконалюють

Українські Збройні сили, які вже дев'ятий місяць потужно протистоять повномасштабному вторгненню росії, постійно вдосконалюють свої військові навички на відміну від окупаційної армії. Своєю чергою росіяни, що не може не радувати українців, за всю війну змінили тактику боїв лише один раз.

Відповідну інформацію у своєму інтерв'ю для телеканалу "Ми-Україна" озвучив публіцист, ветеран батальйону "Айдар" Євгеній Дикий, зазначивши, що у порівнянні з українською армією росіян можна вважати "ненавчаєвими".

За словами експерта, такий розвиток подій точно не може не радувати українську сторону.

"Росіяни лише один раз з початку повномасштабного вторгнення серйозно змінили свою тактику. Це сталося тоді, коли вони нарешті усвідомили, що наскоком не виходить, що бліцкригу не буде, що це не "спеціальна операція", а повноцінна війна, от коли вони від цього наскоку перейшли до війни вздовж лінії фронту. Тобто такої, класичної війни, в стилі Другої, а то і Першої світової. Оце тоді один раз у них відбулася суттєва зміна. І після власне більше нічого не відбувалось", — пояснив він.

Дикий також додав, що як росіяни вийшли на рівень 1941-го року, так вони і продовжують воювати з українцями далі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у двох українських областях представники Служба безпеки України виявили людей, які співпрацюють із російськими військовими навіть під час активних бойових дій. Диверсійно-розвідувальна група ворога планувала вбивство командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ.