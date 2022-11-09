Полковник пояснив, чому росіяни тікають із Херсона і що відбувається на Донбасі

Відхід росіян на лівий берег Дніпра – безумовна перемога ЗСУ

У середу, 9 листопада, Міноборони росії оголосило про виведення військ на лівий берег Дніпра в Херсонській області.

Відповідно, про вихід із Херсона – єдиного облцентру, який агресору вдалося захопити з початку повномасштабного вторгнення. Про те, які фронтові напрями зараз найактуальніші і чому, а також про те, чи настав у цій війні переломний момент, "Телеграфу" розповів військовий експерт, полковник запасу Сергій Грабський.

"Відхід росіян на лівий берег Дніпра – безумовна перемога ЗСУ. І військова перспектива у нас одна – звільнення всіх територій. Але переломний момент ще не настав, – вважає Сергій Грабський. – Ми зараз у дуже важливій фазі – знесилення противника, знищення його бойового потенціалу. Росіяни отримали додатковий імпульс, оголосивши мобілізацію і залучаючи до війни нові людські ресурси, але враховуючи те, якими темпами ми знищуємо ці ресурси, а також ворожу техніку, зрозуміло, що саме ЗСУ поступово переламують ситуацію. І все ж сьогодні, 9 листопада, говорити про переломний момент поки що зарано. Ми підходимо до нього, до піку, але поки що він ще не настав".

За словами полковника, протягом останнього місяця є три основні напрямки, де розгортаються основні фронтові події. Вони ж залишаться такими в найближчому майбутньому.

"Перший — Луганський напрямок, а конкретніше — Сватівський. Противник намагається стримати там просування українських військ. Сватове — ключовий пункт у ворожій обороні. Ми намагаємося просунутися на південь і північ від Сватового, охопивши його, перерізавши комунікації окупантів і змусивши їх відступати вглиб північної Луганщини. Противник намагається контратакувати, у тому числі за допомогою мобілізованих, відчайдушно намагається вибудувати більш-менш потужну лінію оборони, намагаючись затримати наші війська, це має певну військову логіку, росіяни хочуть виграти час, щоб закінчити підготовку мобілізованих і перекинути їх на фронт. Як думають у вищому військово-політичному керівництві росії, після припинення наступу ЗСУ – завдати свого контрудару, відсунувши нас якнайдалі", – пояснює Сергій Грабський.

Другий – Донецький напрямок, де ми під постійними атаками супротивника ведемо активні оборонні дії.

"Там складно зосередити певні ресурси для контратак, тож ми відносно спокійно почуваємося на тих позиціях, які зараз займаємо, відбиваючи наступ окупантів. Вони, не зважаючи на втрати, намагаються просуватися. І подекуди їм це вдалося – на 200-300 метрів, до кілометра або 2. Але враховуючи протяжність цієї операції, а також те, що противник не змінює тактику, знову і знову штурмуючи наші позиції без особливої вигадки, кладучи сотні життів своїх солдатів на день, успіху вони не мають. І ворог може у будь-який момент, виснаживши сили, дати задній хід", – вважає полковник.

Третій – Херсонський напрямок, де ЗСУ наполегливо, неухильно просуваються вперед, змусивши, як бачимо, окупантів визнати очевидне – і йти з правобережжя.

"Немає сумнівів, що в найближчому майбутньому Херсонщину буде звільнено. Зараз же виконується завдання щодо підготовки подальшого наступу, – пояснює Сергій Грабський. – Знищуючи ворожу інфраструктуру – командну, логістичну, завдаючи ударів по комунікаціях супротивника, ЗСУ мінімізували його можливості щодо будь-яких будь-яких активних дій, змушуючи лише оборонятися. У результаті, перебуваючи під постійним тиском, ворог поступово відступає. Спершу з певних позицій тепер масово – на лівий берег. Але ми змусимо його відходити далі, далі і далі, причому не просто відходити, а несучи втрати!"

За словами полковника, росіяни вже відвели на правий берег Дніпра основну частину важкої техніки, включаючи артилерію, насамперед САУ, танкові підрозділи, залишивши лише стрілецькі підрозділи прикриття. Тепер відходитимуть і вони…

"Логістичні проблеми, які ми створили на Херсонщині росіянам, дуже сильно обмежили можливості їхнього маневру, – наголошує експерт. – Звідси і сьогоднішнє визнання Шойгу та Суровікіна про те, що "місто Херсон та прилеглі населені пункти не можуть постачатись та функціонувати", а тому треба відходити.