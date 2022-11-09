Чи втомився Захід від війни в Україні: експерти оцінили заяви про переговори з путіним

Міжнародники пояснили "Телеграфу" деякі підводні камені "мирної" риторики в західних ЗМІ та від топполітиків

Вже кілька тижнів в окремих медіа на Заході постійно порушується тема мирних перемовин України та рф. Зі шпальт авторитетних (і не дуже) видань звучать тези про необхідність сторонам сідати за стіл переговорів, а також про нібито пом'якшення позиції Зеленського щодо діалогу з путіним.

"Телеграф" розпитав експертів-міжнародників, що може означати така дивна риторика, і чи не підштовхує Захід Україну до визнання окупованих територій.

"Не думаю, що нас будуть вмовляти на перемовини в контексті схиляння до капітуляції. Але може бути, що від нас попросять якісь поступки росіянам. Питання тільки, у якому форматі (будуть ці поступки, — Авт.)", — зазначає директор Школи політичної аналітики Національного університету "Києво-Могилянська академія" Максим Яковлєв.

У свою чергу експерт з міжнародних питань Тарас Семенюк пояснює "мирну" риторику в західних медіа та деяких топполітиків намаганням союзників залишити комунікативний майданчик з кремлем для можливостей дипломатії.

"Не думаю, що мова йде про те, що Захід втомився від війни, але всі дуже хочуть, щоб канал комунікацій не втрачався. Тому що вони (західні партнери України, — Авт.) розуміють, що якщо каналу комунікації немає, це означає, що ситуація може зайти в глухий тупик. Але мова не йде, що вони нас змушують, адже нас не ставлять на розтяжку — або те, або інше. Нам просто кажуть, хлопці, треба публічно заявити, що ви готові до переговорів. Бо всіх лякає, що умовно може скластися патова ситуація і ніхто не зможе на неї ніяк вплинути. Наприклад, Захід достатньо великої кількості зброї нам не зможе дати, а ми ще умовно не маємо потенціалу наступати, щоб закрити всі територіальні питання", — каже міжнародник.

За його словами, тому такі потенційні переговори з рф залишаються певним містком, який на Заході не хочуть підривати. Крім того, можна говорити і про "певне російське лобі, таке собі soft power, яке працює всередині Європи і через окремих політиків, які закликають, щоб були відкриті можливості для подальшого обговорення ситуації". Але тут виникає проблема умов під час потенційних перемовин України та рф.

"Будь-які переговори означають зупинку війни. З одного боку це добре, але з іншого боку зупинка війни для нас означатиме фіксацію позицій. Тобто, на яких саме позиціях зупиняються сторони. Якщо вони зупиняються без територій, які росія окупувала після 24 лютого, тоді треба обговорювати статус цих територій. Єдиний випадок, коли цей статус не буде обговорюватися — у разі, якщо російська армія буде просто знищена", — зазначає експерт.

Семенюк також додав, що очевидно, в такому випадку окупанти будуть відходити з окупованих територій. І, по-перше, "зараз росіянам потрібні переговори, щоб очевидно виграти час, переозброїтися, а потім за певний час знову почати наступ". А по-друге, щоб зафіксувати позиції захоплених територій, аби їх потім можна було "продати своєму виборцю, щоб в росії можна було показати, мовляв, ось ми здобули нові землі у надважкій боротьбі, тому що Захід і НАТО проти нас воюють і т.д.".

"Російська пропаганда подасть це абсолютно все по-своєму. Відтак, наші не готові до переговорів. Однак Захід мислить інакше. Вони умовно не готові до довготривалого конфлікту. Тут також є і Китай "збоку". Світ у свою чергу хоче повернутися у звичне русло business as usual. Всі (на Заході, — Авт.) прекрасно розуміють, що путін не досяг своєї цілі, що він фактично програв. Але той факт, що союзники дають маневр для переговорів, не означає рятувати путіна. Зовсім ні. Європі теж потрібен час, щоб зробити більше зброї. Там же ж не штампували, як це робили в рф (гармати, артилерію і т.д.). Там були зовсім інші підходи, тож Європі також потрібен час, аби виробити нове озброєння. Відтак ситуація насправді є непростою у всій цій історії (з перемовинами, — Авт.)", — підсумовує експерт.

Як повідомлялось, минулого тижня радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван приїхав в Україну із таємним візитом. У Києві він зустрівся з Володимиром Зеленським та головою ОПУ Андрієм Єрмаком. Пізніше на брифінгу він заявив, що війну в Україні має закінчити саме росія.

Також "Телеграф" писав, що попри чутки про те, що Захід намагається підштовхнути Україну до переговорів з росією, нині ймовірність того, що вони відбудуться, є вкрай малою.