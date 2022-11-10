Села стерті з лиця землі: українські військові показали вражаючі фото з Бахмутського напрямку

Людей немає, хто залишився живим — поїхали

Найбільш "гарячим" напрямком на фронті є Донецька область — під Бахмутом, Авдіївкою та на заході регіону тривають безперервні бої. Росіяни намагаються прорвати цю лінію оборони кілька місяців.

Згідно з останніми даними Генштабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку атаки та обстріли не припиняються — під ударом Бахмут, Бахмутське, Соледар, Іванград, Яковлівка, Майорськ, Зеленопілля, Нью-Йорк.

Росіяни практично стерли з землі частину населених пунктів. Серед них село Яковлівка. До війни в ньому жило понад тисячу осіб (на 2001 рік — 1330). Нині село зруйноване. Тих місцевих жителів, котрі не виїхали, росіяни вбили. На вулицях вирви та залишки покручених авто. Фотографіями з Яковлівки поділилися у 10 окремій гірничо-штурмовій бригаді. "Ми стоїмо. Ми не здамося. Ми переможемо", — зазначили у коментарі під фото.

Замість жвавого села – зруйновані будинки та покороблені машини

Залишки техніки

Сліди від снарядів

Яковлівка на карті

Яківка знаходиться біля лінії фронту неподалік Соледара. Там росіяни безуспішно намагаються просунутися протягом місяців, але українські військові тримають оборону. Серед них — 93 бригади "Холодний Яр". Громадська інфраструктура в цьому місті, як і в сусідньому Бахмуті, зруйнована. Бої йдуть запеклі.

Артилерія працює на захист Соледара

Росіяни настільки зневірилися прорватися на Бахмутському напрямку, що б’ють за українськими позиціями забороненими фосфорними снарядами. Не лише Бахмутський напрямок на Донеччині активно намагається розвивати вороги — вони кидають у бій мобілізованих солдатів на заході області. Ті масові гинуть, але командування це не зупиняє.