Переговори з рф: Подоляк чітко пояснив, в якому випадку дискусія з росіянами можлива

Позиція Києва щодо дискусій з росіянами й надалі залишається незмінною

Українська сторона, котра вже дев'ятий місяць потужно протистоїть військовій агресії росії може повернутися до переговорного процесу з ворогом виключно при умові дотримання них усіх попередньо висловлених вимог.

Відповідну інформацію у своєму черговому інтерв'ю для видання Corriere della Sera вкотре озвучив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи відмову України від переговорів із путінським режимом.

За словами представника ОП, українська сторона готова розглянути ймовірність повернення до дискусій з виключно тоді, коли опонент погодиться вести на попередніх умовах, висловлених Києвом.

"Важливими є попередні умови, а не людина, яка їх приймає. Я не думаю, що володимир путін може їх прийняти, він буде усунений як політичний діяч, і в будь-якому випадку Зеленський вирішуватиме, з ким розмовляти", — пояснив він.

Окрім цього Подоляк вирішив відповісти й на закиди про те, що Захід нібито чинить тиск на Україну у питаннях щодо мирного переговорного процесу з росіянами, наголосивши, що радників у цьому питанні Київ немає і вирішує все одноосібно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як французький лідер Еммануель Макрон вкотре вирішив висловити свою позицію щодо переговорного процесу України з росією, зазначивши, що дипломатія дійсно здатна допомогти вирішити складнощі між країнами, і припинити активні бойові дії.