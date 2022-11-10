В Україні змінили умови отримання відстрочок під час мобілізації

Зазначається, що пролонгація відбудеться автоматично

Уряд України прийняв рішення ще на місяць подовжити строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізаційних заходів у державі для заброньованих військовозобов'язаних. Відбуватиметься пролонгація в автоматичному режимі. Відповідна інформація зазначена у постанові Кабінету міністрів № 1259 від 4 листопада 2022 року.

"Установити, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки щодо деяких питань бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану, які не закінчилися на день набрання чинності цією постановою, продовжуються автоматично на один місяць", — зазначається в тексті офіційного документа.

Варто відзначити, що Міністерство економіки видає дозволи на бронювання працівників виключно на пів року. Після спливу шести місяців, працівник знову може бути заброньований.

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