Звільняв Лиман: загинув активіст із Слов’янська Віталій Кіркач-Антоненко

У бійця залишилася вагітна дружина

На сватівському напрямі фронту, де продовжуються бої, загинув український військовослужбовець, громадський діяч Віталій Кіркач-Антоненко родом із Слов’янська Донецької області. У чоловіка залишилася дружина, яка зараз чекає на їхнього первістка.

Про це повідомила у Facebook дружина загиблого Наталія Кіркач-Антоненко у четвер, 10 листопада. За її даними, боєць загинув у бою з ворогом у середу, 9 листопада 2022 року. Він став на оборону країни з перших днів повномасштабного вторгнення.

Жінка написала, що це непоправна втрата для патріотичного руху Донеччини.

"Ми зустрілися в Донецьку в 2004 році на виборах. Наша спільна проукраїнська позиція зблизила нас на все життя. Моє серце розривається від спустошення і жаху перед майбутнім життям, в якому немає найсвітлішої людини, яку я колись зустрічала", — йдеться у повідомленні Наталії.

Наразі дружина загиблого захисника вагітна. Пологи очікуються приблизно за півроку. Нещодавно Віталій публікував у своїх соцмережах зворушливе фото з вагітною дружиною під час візиту до Києва.

Дружина загиблого бійця зараз перебуває при надії

За даними порталу kramatorskpost, військовослужбовець територіальної оборони Віталій Антоненко-Кіркач — активіст ВО "Свобода" з 2008 року, кандидат від цієї партії у виборах, один із організаторів факельних походів у Слов’янську на честь дня народження Степана Бандери. До повномасштабного вторгнення рф разом з дружиною займалися творчою діяльністю — виробництвом ексклюзивних глиняних та фарфорових прикрас. Вироби продавалися на міжнародний ринок, частину виручених коштів пара віддавала на потреби армії.

Раніше повідомлялося, що в Україні загинув доброволець із Австралії 40-річний Тревор К’єлдал.