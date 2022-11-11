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Зимового "перепочинку" на фронті не буде? Військові аналітики оцінили становище ЗСУ

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Сніг та морози не стануть для українських захисників великою перешкодою Новина оновлена 11 листопада 2022, 06:59
Сніг та морози не стануть для українських захисників великою перешкодою. Фото Getty Images

Те, що спочатку оцінювалося як великий мінус для армії, може бути використане нашими захисниками у позитивному ключі

Попри любов російських військовослужбовців воювати взимку у Збройних Сил України є всі можливості не зважати на погоду, навіть коли до нашої країни повноцінно прийде зима. Цілком ймовірно, що холодна погода не вплине на просування українців вглиб фронту, а бойові дії не надто вщухнуть на найнапруженіших напрямках.

Таке припущення висловлюють аналітики Інституту вивчення війни (США), повідомляє "Телеграф". Вони вважають, що на Заході невірно розцінюють зиму — в якості можливості для перепочинку обом сторонам, а також часу на підготовку до великих переговорів між Україною та Росією.

Фахівці погоджуються: деякій техніці може знадобитися покращення — для продовження роботи в морозний період, але в іншому українські військові набагато краще готові до зими, аніж російський противник.

"Зимова погода може завдати непропорційних збитків погано оснащеним російським силам в Україні, але добре забезпечена українська армія навряд чи припинить свій контрнаступ через прихід зими і, ймовірно, зможе скористатися промерзлою місцевістю, щоб пересуватися легше, ніж в каламутні осінні місяці", — пишуть у свіжому зведенні ISW.

Також фахівці наголошують: будь-які припинення активних боїв будуть швидше пов’язані із матеріально-технічними проблемами, а також досягненні кульмінаційних точок у військовій кампанії обома сторонами. Тим більше, що армія рф дійшла до своєї "кульмінації" у спробі окупації України ще кілька місяців тому, швидко перейшовши до оборони захоплених земель.

Що ж відбувається на окремих ділянках фронту прямо зараз, ви можете дізнатись у матеріалі "Телеграфа", де ми аналізуємо свіжі карти боїв в Україні.

Також ми писали, до яких непростих сценаріїв щодо зимівлі готують мешканців та гостей Києва.

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#Україна #Росія #Війна #Бої #Зима