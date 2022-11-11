Є одна умова: Байден розповів, коли війну в Україні буде закінчено

Конфлікт не буде вирішено, поки на території України перебувають російські окупанти

Повномасштабна війна в Україні триває 261 день. Президент США Джо Байден озвучив одну умову, за якої вона нарешті могла б припинитися.

Американський лідер вважає, що вирішення конфлікту не може бути доти, доки російські окупанти перебувають на території нашої країни та поки путін не ухвалить рішення, щоб вивести їх. Про це він заявив у ході спілкування з журналістами біля Білого дому, пише видання Euractiv.

"Я не думаю, що цей конфлікт буде вирішено доти, доки президент росії володимир путін не виведе сили з України", — сказав президент США журналістам.

Нагадаємо, що активні обговорення термінів закінчення війни в Україні продовжують набирати обертів. Багато експертів уже висловилися з цього приводу, дали свої прогнози та назвали головні умови.

Наприклад, військовий експерт Олег Жданов вважає, що однією з основних умов для якнайшвидшого закінчення війни в нашій країні є своєчасне постачання зброї українським військовим. Експерт зазначає, що війна могла закінчитися і до кінця поточного року, проте нестача озброєння стала великою перешкодою для цього.