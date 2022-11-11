Відступ росії з Херсона: як далі розвиватиметься ситуація — прогноз експерта

Російська армія зосередила досить серйозне угруповання військ у Херсонській області

Командування російської армії заявило про відведення військ із правобережної частини Херсонської області. Тепер, за словами окупантів, їхній захист буде збудовано на лівому березі. Водночас, в Україні заявляють, що поки що не можуть підтвердити чи спростувати цю інформацію. Однак, як зазначає військовий експерт Владислав Селезньов, навіть якщо росія задумала інформаційну провокацію, витіснення загарбників на лівий берег Дніпра є лише питанням часу.

В інтерв’ю виданню OBOZREVATEL експерт розповів, як, на його думку, розвиватиметься ситуація навколо Херсонської області.

"З лівим берегом все набагато складніше. До речі, план, озвучений публічно, абсолютно зважений і раціональний з військової точки зору, тому що 32 тис. військових — це вся сіль російської армії, зібрана в рамках так званої спеціальної військової операції", — розповів Селезньов. .

За інформацією експерта, до цього числа входять дуже боєздатні підрозділи російської армії. Вони є серйозною силою, яку за його словами, росія могла б використовувати і на інших ділянках фронту, наприклад, на сході чи півночі. Проте чи підуть на це командувачі окупаційних військ, поки невідомо.

"Але в будь-якому випадку укріплені позиції на лівому березі будуть достатньо серйозною перешкодою для подальшого контрнаступу українських сил оборони, якщо росіяни підуть з правого на лівий берег", — зазначив експерт.

На думку Селезньова, ідеальним варіантом розвитку подій для ЗСУ було б повне знищення цього угруповання російських військ на правому березі. Однак попередньо необхідно ліквідувати всі логістичні маршрути, щоб армія рф не змогла відступити.

"Тобто створюється своєрідний котел, щоб військові росії не могли ні відступати, ні постачати в достатній кількості матеріально-технічні засоби для забезпечення дій окупантів на правому березі Дніпра", — вважає Селезньов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що поки що ВСУ ведуть контрнаступ російські війська почали окопуватися навіть у Криму.

Також ми повідомляли про те, що через відступ армії Росії з правобережжя Херсонської області в російських телеграм-каналах почалася справжня паніка.