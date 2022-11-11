Favbet Foundation передав розвідникам ЗСУ броньований автомобіль
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Благодійний фонд Favbet Foundation передав броньований автомобіль на потреби одного з підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
Зазначений підрозділ ГУР виконує бойові завдання на найбільш критичних ділянках фронту.
Нагадаємо, Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.
На сьогодні 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.
За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні фронту речі.