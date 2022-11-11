Рус

Favbet Foundation передав розвідникам ЗСУ броньований автомобіль

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Favbet Foundation передав розвідникам ЗСУ броньований автомобіль Новина оновлена 11 листопада 2022, 12:14

Благодійний фонд Favbet Foundation передав броньований автомобіль на потреби одного з підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Зазначений підрозділ ГУР виконує бойові завдання на найбільш критичних ділянках фронту.

Нагадаємо, Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

На сьогодні 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні фронту речі.

Теги:
#Україна #Міноборони #Авто #Благодійний фонд #ЗСУ