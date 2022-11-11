путін не втомився від війни: Зеленський пояснив, коли можна буде говорити з росією

путін продовжує говорити мовою ультиматумів

Зараз можна сміливо сказати, що володимир путін не втомився від війни, а говорити про дипломатію з росією зараз немає жодного сенсу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN.

Глава держави підкреслив, що зараз немає ознак того, що росія готова закінчити цю кровопролитну війну, а навпаки, путін готовий її продовжувати.

"Вони не хочуть закінчення війни. Хоча вони вже відчувають втому. Тільки кремль, лише одна людина, яка очолює російську федерацію, не втомилася від цієї війни. Він (путін — ред.), можливо, втомився від життя в принципі через свій вік, Але він точно не втомився від війни", — сказав президент.

За словами Зеленського, коли все ж таки росія прийде до того, що буде готова покласти край війні, ми це "відчуємо і побачимо".

"Одних слів недостатньо — зупиніть війну, вийдіть з нашої території, перестаньте вбивати людей, почніть відшкодовувати збитки, які ви завдали нашій країні, притягніть до відповідальності злочинців", — каже Зеленський.

Також Зеленський зазначив, що поки путін говорить мовою ультиматумів, ні про яку дипломатію з росією й мови бути не може.

Нагадаємо, що раніше радник Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, у якому разі дискусія з росією буде можлива, а також висловився щодо того, що Захід нібито чинить тиск на Україну у питаннях мирних переговорів з рф.