Перед війною прокурор Чернігівщини Василина роздерибанив землі стратегічного військового об'єкта, - ЗМІ

За зникненням стратегічного полігону стоїть фігура одіозного прокурора Чернігівщини, а саме Сергія Василини

За участі прокурора Чернігівської області Сергія Василини землі Батуринського полігону та військової частини, що були розташовані на стратегічній трасі М02 або ж "московській трасі", напередодні російського вторгнення були незаконно відчужені без погодження з Міноборони. Це дозволило окупантам в березні легко дістатися до околиць Києва.

Про це пише видання "Олігарх" у статті "Земельна оборудка Василини. Як прокурор Чернігівщини роздерибанив 800 га військового полігону".

За інформацією видання, в 2021 році одразу після призначення прокурором Чернігівської області Сергія Василини, Чернігівська ОДА "розпочала дії із вилучення земель та зміни їхнього цільового призначення. Результатом цього стала безоплатна передача понад 500 га земель у приватну власність фізичним особам для ведення особистого господарства".

"Усі зазначені дії із землями полігону провадилися з цілковитим ігноруванням вимог закону. Чернігівська ОДА вилучала землі державної власності та змінювала їх цільове призначення, не маючи на це передбачених Земельним кодексом України повноважень. Крім того, ці дії не погоджувалися з Міністерством оборони України, як це передбачено Законом України "Про використання земель оборони", — йдеться в статті.

Більше того, видання з посиланням на власні джерела зазначає, що "протягом трьох років Квартирно-експлуатаційний відділ міста Чернігів та одна з військових частин неодноразово зверталися до Чернігівської ОДА про віднесення земель колишнього військового полігону до сфери управління Міноборони України. Але тодішнє керівництво Чернігівської ОДА ці звернення вперто ігнорувало. Певно чиновники робили так, оскільки мали свої плани та високу матеріальну зацікавленість в "дерибані" майже 800 га землі".

"За відсутності жодних законних підстав Чернігівська ОДА протягом 2021 року видала розпорядження про надання 333-ом фізичним особам дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення у власність по 2 га земельних ділянок із складу земель полігону, а також затвердила 253 проекти землеустрою щодо відведення цих земельних ділянок у власність для ведення особистих селянських господарств", — йдеться в статті.

"Насправді ніякі дрібні власники землі полігону так і не отримали, адже усе що відбувалося було черговою корупційною схемою, розробленою за активної участі прокурора області Сергія Василини, який уже давно заробив собі реноме людини, що використовує службове становище не для служіння закону, а для збагачення свого "родинного бізнесу", — йдеться в статті.

За інформацією видання, ділянки масово, були відчужені у нових власників на користь дуже обмеженого кола фізичних осіб-землевласників. І зараз ці ділянки "в чорну", без договорів оренди та будь-яких інших правових підстав обробляються і використовуються для ведення прибуткового товарного сільськогосподарського виробництва. В той же час Прокуратура області не вжила жодних заходів, щоб зупинити порушення закону.

"Як результат землі стратегічного військового об’єкта використовуються для збагачення обмеженого кола осіб близьких до прокурорського високопосадовця. І так триватиме й надалі, якщо влада та правоохоронні органи не будуть врешті очищені від ділків на кшталт Василини", — підсумовує видання.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Василина спровокував у Чернігові "пісочну кризу". За допомогою кримінальних проваджень він зробив так, що жодна компанія в області просто більше не могла видобувати пісок. На розчищене місце він завів підконтрольну йому фірму "Святий грааль 777", яка стала монополістом з постачання піску в Чернігові.

Крім того, під час роботи в Запорізькій обласній прокуратурі, як з’ясували журналісти-розслідувачі, будівельні компанії дружини Василини вигравали майже усі тендери на державні та комунальні замовлення.